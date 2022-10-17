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Названы недостатки переданной Украине системы IRIS-T SLM

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Источник изображения: topwar.ru

Германия передала Украине первую из четырех обещанных зенитных ракетных систем (ЗРС) IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled Surface Launched Medium Range). Головка самонаведения ракеты ЗРС чувствительна к тепловым ловушкам и подавлению. О недостатках системы пишет ТАСС.

Отмечается, что головка самонаведения ЗРС IRIS-T SLM, которая работает в инфракрасном диапазоне, чувствительна к тепловым ловушкам и ослеплению бортовыми комплексами обороны (БКО).

«Например, вертолеты ВКС России оснащены комплексом индивидуальной защиты "Витебск", который способен обнаружить зенитную управляемую ракету и подавить ее, выпуская мощный лазерный луч прямо в оптическую инфракрасную/тепловую головку самонаведения ракеты», — сказал офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев. Также он отметил, что количество ЗРС, которые планируют передать Украине, недостаточно для прикрытия фронта и территории страны.

Редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подчеркнул, что в Германии ожидают техническую готовность системы к 2023 году. Эксперт выразил сомнение, что ЗРС реализует заявленные технические характеристики, поскольку IRIS-T SLM не применяли на практике.

В июне Алексей Саканцев предположил, что Германия, поставляя на Украину IRIS-T SLM, рассчитывает провести боевые испытания системы.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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