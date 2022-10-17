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ТАСС

Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что организация продолжит поддерживать Киев

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс не будет вовлечен в боевые действия на Украине, но продолжит поддерживать Киев и защищать каждый дюйм своей территории. Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"Позвольте мне еще раз сказать, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится к конфронтации с ней. Но наш оборонительный альянс, как и всегда, будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Главнейшая задача НАТО не изменилась - защищать суверенитет и территориальную целостность каждого союзника, и Америка по-прежнему глубоко привержена этой задаче, и нашим союзникам по НАТО, и статье 5 [Вашингтонского договора о коллективной безопасности]", - сказал шеф Пентагона на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

По его словам, "НАТО продолжает четко заявлять, что не будет вовлекаться" в боевые действия на Украине, но "будет поддерживать [Киев] в усилиях по самозащите".

НАТО обсуждает дополнительные шаги по укреплению коллективной обороны альянса, а также усилия по активизации деятельности ВПК Запада, заявил министр.

"Мы продолжим укреплять коллективную оборону НАТО. <...> Мы обсудили дополнительные шаги, которые альянс предпринимает для укрепления нашей коллективной обороны. <...> Мы обсудили наши усилия в решении критически важного вопроса, связанного с запасами боеприпасов и оборонно-промышленным потенциалом", - сказал он.

Остин отметил, что в четверг главы оборонных ведомств также обсудили работу, проделанную с момента проведения последнего саммита НАТО, который состоялся в июне в Мадриде.

Соединенные Штаты призывают партнеров по НАТО приступить к увеличению расходов на оборону и вывести их на уровень выше 2% ВВП.

"Как мы уже говорили, 2% ВВП - это та сумма инвестиций, которую мы бы ожидали от них. Однако в условиях, когда мы видим, как ситуация развивается, мы бы призвали эти страны выйти на уровень выше этих 2%, потому что нам придется инвестировать больше в расширение промышленной базы, а также в то, чтобы мы все сделали правильно для замены того [вооружения], которое мы поставили Украине", - сказал он.

В 2014 году по требованию США и НАТО страны альянса приняли обязательство к 2024 году довести свои военные расходы до 2% ВВП, однако в 2021 году этой отметки достигли только 10 государств блока из 30. На прошедшем в июне в Мадриде саммите альянса союзники по НАТО вновь подтвердили свое обязательство тратить на оборонные расходы минимум 2% ВВП.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Путин Владимир
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1 комментарий
№1
17.10.2022 08:10
Ихтамнет!!!
0
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