Двойственность США по Украине приведет к непоправимым последствиям

TNR: двойственная позиция США по Украине ставит под угрозу весь мир

Границы участия НАТО в украинском конфликте намерено размыты, считает автор статьи в National Review. Впервые со времен холодной войны Запад дает миру понять, что в случае эскалации вступит в прямое столкновение с Москвой. По мнению автора, американский народ должен воспротивиться этому опасному решению.

Майкл Брендан Догерти (Michael Brendan Dougherty)

В отношении вооруженного конфликта на Украине существует некоторая двойственность, которая может создать угрозу для всего мира. И касается она реальной роли НАТО в этих военных действиях. Путин время от времени разъясняет, что Украина — просто пешка в руках западного альянса. Именно поэтому в какой-то момент он попросил о проведении двусторонних переговоров с США. Он относится к Украине с пренебрежением (что неправильно) и видит в ней не более чем вассала Вашингтона. И западный альянс, похоже, соглашается с этой двойственностью.

С одной стороны, "нет, НАТО не воюет с Россией, она просто поддерживает Украину". С другой, "когда Россия проиграет, это будет колоссальная победа для окрепшего альянса". И с этого момента США и Россия подходят все ближе к тому, чтобы допустить просчет.

Весь этот конфликт похож на проверку для НАТО, которую устроила Россия, желая узнать, как далеко альянс готов зайти на Украине. Когда Москва сосредотачивала силы на границе, НАТО молчала и не стала во избежание войны публично закрывать двери для Киева. Наверное, это был правильный шаг. Альянс не должен открыто уступать дипломатии принуждения. Но Зеленский одно время как будто был готов поддаться. Многие американские комментаторы и официальные лица просто исходят из того, что Москва понимает: Украине не стоит даже надеяться на вступление в НАТО. Может, они это и осознают, однако мы рассуждаем о рациональности и нерациональности России только в рамках другой сюжетной линии.

Россия может предпринять последнюю отчаянную попытку и пойти в наступление на Украине, сделав вывод, что НАТО установила, наконец, границы своего участия в этом конфликте. Альянс же может усмотреть в этом провокацию или нежелательный прецедент, за который надо непременно наказать.

Все президенты эпохи холодной войны, начиная с Гарри Трумэна и кончая Рональдом Рейганом, своим главным приоритетом во внешней политике считали недопущение прямой войны с Москвой. Ограниченное участие России во вьетнамской войне и наше ограниченное участие в афганской войне никто и никогда не называл аргументом в пользу смены режима в Вашингтоне или Москве.

Похоже, сейчас американское руководство дает понять, что в случае эскалации военных действий НАТО вступит в них как полноправный участник. Но американский народ должен сказать свое веское слово по этому поводу.

Комментарии читателей:

Xenophon

Главная идея всех этих разговоров о применения ядерного оружия Россией состоит в следующем. России грозит поражение, и Путину ничего не останется, кроме нанесения ядерного удара. Но говорить так преждевременно. Игорь Гиркин (Стрелков) — несгибаемый русский ультранационалист, руководивший военными действиями в Донецке в 2014 году. Он с самого начала резко критиковал методы проведения операции и пессимистически отзывался о ее исходе. Но 10 октября он впервые с начала операции заговорил с оптимизмом. "Теперь противник, напротив, будет вынужден спешить, проводя наступательные действия, пока его тыловая инфраструктура не разрушена. Я по-прежнему прогнозирую, что противник к концу октября попытается провести 1-2 крупные наступательные операции. Каждый день без наступления противника работает на нас, потому что каждый день на фронт прибывают все новые мобилизованные, а степень готовности резервов к ведению боевых действий повышается. Командование ВСУ тоже это понимает". Итак, Стрелков считает, что время сейчас на стороне России. Если так, то можно понять, почему было совершено это беспрецедентное нападение на "Северный поток", и почему был нанесен удар по Керченскому мосту. Это были довольно изощренные и сложные по своему характеру операции, ведь взрывчатку надо было упаковать в многочисленные кассеты, а грузовик пустить окольным путем через Армению и Грузию. Поэтому у нас есть сомнения, что Украина сделала это самостоятельно.

Может, эти действия были попыткой как-то повлиять на предстоящие сражения, в которых будет участвовать намного более крупная группировка российских войск. В свете этого мы должны по-новому оценить мем "Путин применит ядерное оружие", который разворошил медийный улей.

kemaris1138

В конфликте между Украиной и Россией не должно быть никакой двойственности. США и НАТО должны помочь Украине полностью изгнать российскую армию со всех захваченных территорий. Если Россия решит применить ядерное оружие против Украины, надо очистить небо от всей русской авиации, а потом полностью уничтожить обычным оружием то место, откуда был нанесен ядерный удар. Россия победит только в том случае, если США и НАТО откажутся поддерживать Украину. Все просто.

Aroundthetrack

Наше участие в украинском конфликте — это такое же безумие, как и российская операция с ее продолжением. Никто четко не сказал, в чем состоят наши национальные интересы. Страх перед тем, что Россия нападет на Францию? На Германию? На Польшу? Что, если не поддержать Украину, Китай нападет на Тайвань? Скажите об этом вслух, а потом обсуждайте плюсы и минусы сторон. Но прекратите клеветать на тех, кто ставит под сомнение происходящее там с нашей помощью. Это очень серьезно, потому что в определенных обстоятельствах может быть применено ядерное оружие.