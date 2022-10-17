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Окно возможностей закрывается. Переговоры о судьбе Украины нужны срочно

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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости Дмитрий Астахов

Вхождение новых территорий в состав России вывело уровень эскалации конфликта на Украине на новый уровень, пишет TAC. По мнению автора статьи, претензии Киева на вступление в НАТО не имеют никаких перспектив – вместо этого нужно срочно садиться за стол переговоров для урегулирования ситуации.

Тед Снайдер (Ted Snider)

Могут ли стороны прийти к урегулированию?

Вооруженный конфликт на Украине достиг такого опасного уровня, который в его начале был просто невообразим. 5 октября Россия официально включила в свой состав Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, и теперь она считает их частью своей территории. А это значит, что любую атаку на эти регионы она будет расценивать как нападение на Россию. По словам Путина, такое нападение является основанием для применения "всех имеющихся у нас систем вооружений". Такие атаки неизбежны. На самом деле, они происходят прямо сейчас. Поэтому возникает срочная необходимость провести переговоры с целью урегулирования этого вооруженного конфликта.

В прозвучавших недавно заявлениях очерчены контуры такого урегулирования. К сожалению, они очень похожи на те, что существовали до начала военной операции.

30 сентября в ответ на российскую аннексию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей украинский президент Владимир Зеленский подал заявку на "ускоренное вступление" Украины в НАТО. Он не получил ответа, на который надеялся. Несмотря на помощь, которую альянс оказывает Киеву на протяжении многих месяцев, и несмотря на все страдания украинцев, этот ответ остался неизменным, как и до начала конфликта. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по-прежнему заявляет, что двери блока открыты для всех европейских стран. Но он опять закрыл эти двери, напомнив Зеленскому, что ему придется довольствоваться "первоочередным вниманием НАТО к оказанию непосредственной поддержки Украине, чтобы она могла защититься". А советник по национальной безопасности Джейк Салливан снова запер эти двери на засов, сказав, что эту заявку Украине следует подать "в другое время".

Выдвигая свои доводы в пользу вступления, Зеленский отметил: "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, мы защищаем друг друга". То, что доставшиеся дорогой ценой и большой кровью доказательства фактического членства Украины в НАТО ничего не изменили, вновь подчеркивает, что членство в НАТО для Киева в обозримом будущем недоступно. А поскольку такова реальность де-факто, превращение ее в де-юре практически ничего не изменит. Но если говорить об урегулировании, то оно может изменить все.

Начать такое урегулирование посредством переговоров можно с осознания того, что членом НАТО Украина не станет. Похоже, Зеленский был готов с этим примириться еще в начале марта, а потом в апреле на переговорах в Стамбуле, когда Киев, казалось, намеревался согласиться на схему урегулирования, предусматривавшую обещание отказаться от стремления вступить в НАТО. Но потом, как сказал Путин, "Западом было фактически дано прямое указание Киеву сорвать все договоренности". Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подтверждает это заявление Путина, отмечая, что надежда на мир была разрушена "странами НАТО, которые хотят продолжения военных действий". К этой прежней договоренности можно вернуться. Украина так или иначе не станет членом Североатлантического альянса.

В тот же день 30 сентября Путин призвал Украину "вернуться за стол переговоров". Однако он заявил: "Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением. Другого пути нет. Только таким может быть путь к миру". Сейчас размеры территорий увеличились, но и это предложение действовало с самого начала. Автономия Донбасса была важной составляющей "Минска-2" – соглашения, достигнутого при посредничестве Германии и Франции, подписанного Россией и Украиной, и поддержанного США и ООН. Реализация "Минска-2" входила в предвыборные обещания Зеленского.

Он явно передумал и теперь настаивает на возвращении не только Донбасса, но и Крыма, называя это критерием окончания конфликта. Но в декабре 2021 года Зеленский был готов рассматривать возможность вхождения этих регионов в состав России, заявляя: "Я не исключаю проведения референдума по Донбассу в целом. Он может быть по Донбассу, он может быть по Крыму". Еще 8 марта Зеленский говорил о готовности обсуждать компромиссы по Крыму, а также заявлял, что готов к проведению "диалога с Россией о гарантиях безопасности, о будущем территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма". Он сказал: "Мы не можем признать, что Крым является территорией России". Но он также заявил: "Однако мы можем обсуждать с Россией будущее Крыма и Донбасса". Зеленский добавил: "Украина готова к ведению диалога с Россией … о будущем территорий в Донецкой и Луганской областях". На переговорах в Стамбуле стороны в предварительном порядке договорились, что по этой территории будет достигнут компромисс, а Россия вернется на позиции, которые она занимала 23 февраля, когда контролировала часть Донбасса и весь Крым.

Переговоры об урегулировании можно будет начать с признания того, что Крым и восточные регионы будут как минимум обладать автономией. Это не станет для Украины полной победой, которая не просто маловероятна, но и создаст риск резкой эскалации боевых действий с Россией, а возможно, даже ядерной войны. Без такой победы Крым и восточные области не будут составной частью Украины. Их статус менялся: сначала автономия, потом независимость, а сейчас часть России. Переговоры о точных границах тоже могут стать официальными (Россия время от времени заявляет, что их надо определить), но без изменения уже устоявшихся реальных фактов.

Конечно, сторонам придется договариваться о прекращении огня. Россия должна будет предоставить гарантии, что она не станет продвигаться вглубь украинской территории за пределы согласованных границ. Украина, как уже говорилось, пообещает не вступать в НАТО, а НАТО должна будет пообещать не вступать на территорию Украины, не использовать Украину в качестве базы для размещения оружия, которое можно было бы применить при нападении на Россию. Украина должна будет получить определенные гарантии безопасности. Все пункты возможного урегулирования уже излагались и хорошо известны. С них можно начать дипломатическую работу, причем срочно, так как окно возможностей мало.

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