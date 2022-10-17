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ТАСС

Microsoft предоставила Украине техническую поддержку на $250 млн

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Источник изображения: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Компания также предоставила украинцам и их семьям за пределами страны 43 млн бесплатных часов общения по Skype

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft предоставила Украине более $250 млн в виде технической поддержки. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

В помощь Microsoft входят защищенные линии связи с украинскими чиновниками "для быстрого реагирования и защиты от атак российского вредоносного ПО", заявил вице-президент подразделения компании Уэс Андерсон. По его словам, корпорация оказывала техническую поддержку другим компаниям и некоммерческим организациям, помогающим Украине. Как утверждает Андерсон, Microsoft также предоставила жителям Украины и их семьям за пределами страны 43 млн бесплатных часов общения по Skype.

В конце марта Microsoft заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций. Позднее Microsoft информировала, что будет постепенно сворачивать работу в России, пока не сократит свое присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью. В связи с этим решением корпорация зафиксировала операционные издержки в размере $126 млн, связанные, в частности, с задолженностями и обесцениванием активов. 

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