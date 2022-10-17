Петербургские судостроители передадут заказчикам 16 военных кораблей до 2025 года

Спущенный на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящийся для ВМФ России многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 у достроечной стенки предприятия. На втором снимке слева виден вернувшийся с первого этапа заводских ходовых испытаний линейный дизель-электрический ледокол.

В тесной связке с корабелами работают петербургские проектировщики и конструкторы, одно из важнейших и перспективных направлений развития - это приборостроение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Судостроительные предприятия Петербурга планируют передать заказчикам 16 военных кораблей, четыре подводные лодки и шесть военных судов до 2025 года. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС рассказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Алексей Яковлев.

"Судостроительная отрасль сейчас достаточно хорошо загружена, заказы расписаны до 2027 года. В период с настоящего времени до 2025 года петербургские судостроительные предприятия планируют передать заказчикам четыре подводные лодки, 16 военных кораблей, шесть военных судов, активно развивается инвестиционная программа "Квоты под киль". За это время 24 рыбопромысловых судна должны быть переданы, три атомных ледокола, два больших пассажирских судна и одно научное судно", - сказал он.

Яковлев добавил, что ведущей по числу занятых и объему производства в Петербурге является судостроительная отрасль. "Адмиралтейские верфи", "Северная верфь", "Балтийский завод", производят не только военные корабли, но и гражданскую продукцию: ледоколы, паромы, сухогрузы, суда различного класса и назначения.

Промышленность в Петербурге сейчас динамично развивается, большую часть из этого потенциала составляют предприятия оборонно-промышленного комплекса - это более 500 крупных и средних предприятий, которые работают в различных отраслях, таких как судостроение, радиоэлектроника, приборостроение. Они выпускают современные радиокоммуникационные средства связи, авиационное, космическое оборудование, войсковое снаряжение, обмундирование.

По словам Яковлева, в тесной связке с корабелами работают петербургские проектировщики и конструкторы, одно из важнейших и перспективных направлений развития - это приборостроение. В Петербурге около 70 организаций и предприятий, которые занимаются производством радиолокаторов, бортового радиоэлектронного оборудования, оборудования для радиотелевещательных станций, телекоммуникационных систем. За последние несколько лет практически втрое была увеличена капитализация фонда развития промышленности.

Кроме того, отвечая на вопрос ТАСС, первый проректор БГТУ им. Д. Ф. Устинова Вячеслав Бородавкин сообщил, что в ближайшее время в Республике Крым появится представительство "Военмеха". Уже сейчас ведется поиск подходящего помещения.

"В настоящее время мы завершили работы по открытию представительства "Военмеха" в Екатеринбурге и проводим активные работы по открытию такого представительства в Крыму. Это структура, которая входит в состав университета и будет представлять его интересы в Республике Крым. Главная задача - проведение профориентационной работы, оценка возможных работодателей с соответствующими рекомендациями. В дальнейшем можно будет открыть филиал. Сейчас мы определяем площадку, как только будет заключен договор об аренде помещения, в дальнейшем все произойдет в течение месяца", - сказал он.

Бородавкин также напомнил, что в этом году университет отметил свое 90-летие, в связи с этим запланировано много мероприятий, среди которых выставки, конференции и проекты по реализации студенческих инициатив, одним из самых ярких событий станет проведение военно-технического конгресса "Воентех-2022" 17-19 ноября, его участники смогут получить необходимую информацию об оборонной промышленности.