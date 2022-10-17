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Независимое военное обозрение

Нет слова «невозможно»

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Владимир Харькин объясняет председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву принцип работы КАЗ «Арена». Коломна, полигон КБМ, 23.07.2012. Фото из архива КБМ
Владимир Харькин объясняет председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву принцип работы КАЗ «Арена». Коломна, полигон КБМ, 23.07.2012. Фото из архива КБМ.

Конструктору Владимиру Харькину – 75 лет

В цикле книг Джоан Роулинз о Гарри Поттере одним из основных инструментов юного волшебника являлся доставшийся по наследству плащ-невидимка, который несчетное количество раз спасал жизнь главному герою.

Одна из важнейших разработок героя нашего очерка – инженера, конструктора Владимира Сергеевича Харькина – невидимый «плащ» для танка, который защищает от нападения противотанковых ракет и гранат. Только создан он не колдовством, а обычным конструкторским гением.

Комплексы активной защиты «Арена» и «Арена-М» разработки АО «НПК «КБМ» (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») уникальны. Они «укрывают» бронемашину сплошной завесой, не оставляя незащищенных участков.

Правду говорят: богата талантами Российская земля. Особенно ее глубинка. В семье учителя физики Сергея Никифоровича Харькина, когда в июне 1941 года он ушел на фронт, было двое мальчиков – одному шесть лет, другому два. В октябре, когда отец бился с фашистами в составе 4-й артиллерийской дивизии, родился третий. Мать Наталья Алексеевна проявляла чудеса героизма, чтобы прокормить свою троицу, с тревогой прислушиваясь к приближающейся канонаде и всматриваясь в зарево пожаров на горизонте. Их село Серино Ждановского района Сталинградской области находилось в 100 км от линии фронта.

По счастью, враг не дошел – остановили его. Отец встретил Победу в Кенигсберге.

После войны в семье родилось еще трое малышей: два мальчика и девочка. Владимир был младшим из братьев.

Наталья Алексеевна – учительница, как и муж. В семье царил культ учебы. С книжками не расставались. Детям все было интересно. Все окончили школу с медалями, получили высшее образование, достигли вершин в профессиях.

Владимира тянуло к технике. Выбрал Бауманское училище, специальность – «производство летательных аппаратов».

Учился с азартом. Дай волю – с кафедры бы не уходил. За пять с половиной лет в Москве узнал только дорогу от общежития до института.

В один год – 1971-й – получил диплом с отличием, женился и «родил» дочь. Супругу нашел в родной деревне: замечательную, добрую, умную, красивую девушку Машу, студентку медицинского института.

Талантливого выпускника оставили работать на кафедре стажером-исследователем. Казалось бы, ему прямой путь в науку. Но вмешалась советская бюрократическая система. Неожиданно запретили прописывать в Москве членов семей всех аспирантов и молодых ученых.

В это же время начальник и главный конструктор Конструкторского бюро машиностроения из подмосковной Коломны С.П. Непобедимый обратился к заведующему кафедрой Б.В. Орлову с просьбой подыскать талантливых ребят. Тот порекомендовал двоих друзей: Владимира Харькина и аспиранта Валерия Кашина. Так оба оказались в Коломне. Обоих определили в отдел перспективных исследований.

Там было невероятно интересно. Работа кипела, идеи фонтанировали, жизнь бурлила. Кашин увлекся комплексом активной защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет, Харькин – комплексами активной защиты танков (КАЗ).

Начиная с 1970–1980-х годов сложилась тревожная тенденция превосходства противотанковых средств над достигнутым уровнем защищенности бронированных машин. Носимые самоходные ПТРК, вертолетные комплексы управляемого противотанкового вооружения, большое разнообразие противотанковых гранатометов, средства нападения сверху, противотанковая артиллерия и т.д. – все это резко снижало выживаемость танков на поле боя.

Создание динамической защиты позволило улучшить защищенность танков. Однако довольно скоро во всех странах приняли на вооружение противотанковые средства с тандемными кумулятивными боевыми частями. Кроме того, динамическая защита не позволила обеспечить защиту всей проекции танка, ослабленных мест (смотровых приборов, подвижных стыков и т.д.), многократную защиту.

Тема КАЗ оказалась настолько новой и неизведанной, что дух захватывало. Ракетная техника впервые появилась за рубежом, СССР во многом приходилось догонять зарубежных коллег. А вот КАЗ – чисто советская придумка. И было приятно сознавать, что идешь впереди всей планеты.

На основе собственных проработок и исходя из анализа других вариантов Харькин с коллегами предложили идеологию комплекса.

«До сих пор повышение живучести танков на поле боя решали за счет усиления броневой защиты, повышения маневренности, снижения заметности, наращивания огневой мощи, – рассказывает Владимир Харькин. – Идеология активной защиты заключалась в уничтожении атакующих снарядов в непосредственной близости от танка. Это система сверхближней противоракетной обороны, создающая вокруг него активную (огневую) зону защиты.

Во-первых, принципиальным для построения комплекса мы считали обеспечение большого сектора защиты по азимуту, вплоть до кругового. Как известно, броневая защита танка очень дифференцирована. Спереди танк имеет относительно хорошее бронирование, а сбоку и сзади толщина брони такова, что ее пробивает любое противотанковое средство. Мы строили КАЗ таким образом, чтобы компенсировать этот недостаток.

Во-вторых, исходили из того, что наиболее опасными для танка являются противотанковые управляемые ракеты и гранаты. Управляемое ракетное вооружение в своем развитии по могуществу боевых частей постоянно превосходит возможности броневой защиты современных танков при обстреле с любого, в том числе наиболее защищенного лобового направления.

Эффективность применения легкого противотанкового оружия объясняется большой его насыщенностью на поле боя, скрытностью применения, возможностью обстрела танка с предельно малых дальностей в широком диапазоне курсовых углов, что особенно характерно для локальных конфликтов, специальных и миротворческих операций».

Говоря об объекте нападения, Владимир Сергеевич употребляет слово «цель». Для него, разработчика КАЗ, противотанковая ракета или граната – не угроза, а объект, который сам подвергается нападению со стороны гениальной разработки КБМ:

«Представьте себе ситуацию. К танку подлетает цель со скоростью 700–1000 м/с. Быстродействие комплекса позволяет обнаружить ее на расстоянии около 50 м, рассчитать траекторию полета цели и упрежденную точку встречи с осколочным полем защитного боеприпаса (ЗБ), задействовать ЗБ и поразить цель. И это все за 0,05–0,07 секунды. За это время человек моргнуть в прямом смысле слова не успевает».

Владимир Сергеевич показал себя не как узкий специалист, а как тематик, решающий весь комплекс задач по разработке. Огромное количество технических решений в комплексе – его.

«Разработка и отработка КАЗ в натурных условиях оказалась чрезвычайно трудной задачей, – вспоминает он. – Это было связано с созданием высокоточной и помехозащищенной радиолокационной станции (РЛС) с круговым «мгновенным» сектором обзора, работающей в условиях сильного переотражения сигналов от поверхности земли при полете цели на высоте до 0,5 м. Необходимо было также решить технические проблемы создания быстродействующего ЗБ, обеспечивающего направленное – прицельное – поражение всей номенклатуры атакующих целей».

Следует отметить, что никакой информации о зарубежных разработках подобных комплексов не было. У нас в стране имелись технические предложения, однако они находились на начальных этапах отработки и не удовлетворяли перспективным требованиям. То есть ни у кого нельзя было скопировать, подсмотреть, все новые технические решения придумывали, разрабатывали и внедряли сами.

Работы разрастались. Сначала С.П. Непобедимый организовал спецгруппу, потом – отдел под руководством В.И. Тимофеева. Следом – специализированное отделение, заместителем начальника которого впоследствии стал В.С. Харькин.

После множества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ комплекс получил свое сегодняшнее название – «Арена». Он разрабатывался для танка типа Т-80.

Сегодня танкисты сделали ставку на модернизацию Т-72 и Т-90. Для них КБ машиностроения провело глубокую модернизацию комплекса, сохранив идеологию построения, создав практически новый КАЗ «Арена-М» на современной элементной базе с существенно повышенными тактико-техническими характеристиками.

Сектор защиты комплекса по азимуту – круговой. Применение управляемых ЗБ позволяет перехватывать все современные ПТУРы, включая известные Javelin и Spike, атакующие сверху. И все это достигается за счет увеличения массы машины всего лишь на 800–900 кг.

«Танки ведут боевые действия при поддержке легкобронированных машин и пехоты сопровождения. «Арена» не налагает практически никаких ограничений на тактику подразделения, – рассказывает Владимир Сергеевич. – Применен принцип прицельного поражения, при котором узкий поток поражающих элементов, образующихся при подрыве защитного боеприпаса, движется только в направлении цели».

Танки – ударная сила Сухопутных войск. Они эксплуатируются днем и ночью, в жару и холод, в дождь и снег. Поэтому КАЗ создавался как всесуточный и всепогодный, работающий в любых условиях, в том числе во время движения танка и при развороте башни. КАЗ удовлетворяет всем требованиям по внешним воздействиям, предъявляемым к танку.

Точку зрения отечественных специалистов о том, что оснащение объектов бронетанковой и военной техники комплексом активной защиты является наиболее перспективным направлением повышения их живучести на поле боя, разделяют и зарубежные специалисты. Израиль создал «Трофи». Похожие системы разрабатывают США, Китай, Республика Корея, Германия.

В Коломну приезжал профессор Манфред Хельд из Германии. Он получил на Западе патент на идею создания комплекса активной защиты.

– Почему же вы ее не реализовали? – спросили у него.

– Был уверен, что сделать такой комплекс невозможно.

Для Владимира Сергеевича Харькина нет слова «невозможно». Его называют умнейшим человеком КБМ. Нет ничего слаще, чем искать особое решение, делать комплекс лучше и лучше, докапываться до сути проблем, искать причины, моделировать их и убеждаться, что все так и есть, как ты определил.

Кому как не ему, с его широчайшей эрудицией, фантастическим конструкторским даром и прозорливостью, было возглавить новое отделение инновационного развития и перспективного проектирования, созданное в КБМ в 2009 году. И сейчас в сфере деятельности Харькина вся тематика КБМ. Он – постоянный и незаменимый участник процесса по формированию перспективных и целевых программ, в которых участвует или планирует принять участие КБМ. Руководит разработкой программы инновационного развития, планирования и мониторинга инновационной деятельности КБМ.

Несмотря на новое направление деятельности, он по-прежнему участник всех важных испытаний «Арены-М». Это его дитя, которое он никогда не бросит на произвол судьбы.

Харькин знает все и интересуется всем. Современная техника, российская и зарубежная, тенденции ее развития, научные новинки – обо всем узнает одним из первых, досконально штудируя научную и техническую литературу, не пропуская важных публикаций в журналах. Сведущ в любом техническом вопросе.

Если едет на выставку вооружений, его не прельстить экскурсиями и достопримечательностями другой страны. До самого закрытия – на стендах. Изучает каждую экспозицию. Возвращается с чемоданами проспектов и справочников.

Конечно, выручает жена. Мария Ивановна полностью освободила мужа от бытовых забот, чтобы дать отдохнуть хотя бы дома. Главным отдыхом всегда были и остаются его девочки: дочки, внучки. Каждая свободная минута посвящена им.

А еще Владимир Сергеевич очень любит спорт. Футбол, баскетбол, лыжи – это его. Обожает фотографировать. Он активный, увлекающийся, жизнерадостный человек, убежденный оптимист.

При таком уровне интеллекта и знаний у Владимира Сергеевича – никакого снобизма, только доброта и уважение к людям. А также всеобщая любовь и глубокое уважение, получаемые взамен. По этой причине и руководить коллективом ему непросто: не умеет стукнуть по столу кулаком, потребовать. Лучше сделает все сам.

На его счету уникальные конструкторские разработки, многочисленные авторские свидетельства; он был удостоен званий лауреата Премии правительства РФ в области науки и техники, «Почетный машиностроитель», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ему принадлежит около 50 научных трудов, более 30 изобретений, ряд европейских патентов.

Харькин – удивительный человек, у которого в сутках 48 часов. Конструктор от бога. Он давно мог бы стать профессором, собрать все научные награды, но вся его жизнь – КБМ. Родной дом и судьба.

8 октября коломенский конструктор отпраздновал 75-летие. Пусть будет долгой ваша жизнь, Владимир Сергеевич, полной во всех проявлениях.


Вероника Ушакова

Вероника Вячеславовна Ушакова – журналист.

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