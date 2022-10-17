Нет слова «невозможно»

Конструктору Владимиру Харькину – 75 лет

В цикле книг Джоан Роулинз о Гарри Поттере одним из основных инструментов юного волшебника являлся доставшийся по наследству плащ-невидимка, который несчетное количество раз спасал жизнь главному герою.

Одна из важнейших разработок героя нашего очерка – инженера, конструктора Владимира Сергеевича Харькина – невидимый «плащ» для танка, который защищает от нападения противотанковых ракет и гранат. Только создан он не колдовством, а обычным конструкторским гением.

Комплексы активной защиты «Арена» и «Арена-М» разработки АО «НПК «КБМ» (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») уникальны. Они «укрывают» бронемашину сплошной завесой, не оставляя незащищенных участков.

Правду говорят: богата талантами Российская земля. Особенно ее глубинка. В семье учителя физики Сергея Никифоровича Харькина, когда в июне 1941 года он ушел на фронт, было двое мальчиков – одному шесть лет, другому два. В октябре, когда отец бился с фашистами в составе 4-й артиллерийской дивизии, родился третий. Мать Наталья Алексеевна проявляла чудеса героизма, чтобы прокормить свою троицу, с тревогой прислушиваясь к приближающейся канонаде и всматриваясь в зарево пожаров на горизонте. Их село Серино Ждановского района Сталинградской области находилось в 100 км от линии фронта.

По счастью, враг не дошел – остановили его. Отец встретил Победу в Кенигсберге.

После войны в семье родилось еще трое малышей: два мальчика и девочка. Владимир был младшим из братьев.

Наталья Алексеевна – учительница, как и муж. В семье царил культ учебы. С книжками не расставались. Детям все было интересно. Все окончили школу с медалями, получили высшее образование, достигли вершин в профессиях.

Владимира тянуло к технике. Выбрал Бауманское училище, специальность – «производство летательных аппаратов».

Учился с азартом. Дай волю – с кафедры бы не уходил. За пять с половиной лет в Москве узнал только дорогу от общежития до института.

В один год – 1971-й – получил диплом с отличием, женился и «родил» дочь. Супругу нашел в родной деревне: замечательную, добрую, умную, красивую девушку Машу, студентку медицинского института.

Талантливого выпускника оставили работать на кафедре стажером-исследователем. Казалось бы, ему прямой путь в науку. Но вмешалась советская бюрократическая система. Неожиданно запретили прописывать в Москве членов семей всех аспирантов и молодых ученых.

В это же время начальник и главный конструктор Конструкторского бюро машиностроения из подмосковной Коломны С.П. Непобедимый обратился к заведующему кафедрой Б.В. Орлову с просьбой подыскать талантливых ребят. Тот порекомендовал двоих друзей: Владимира Харькина и аспиранта Валерия Кашина. Так оба оказались в Коломне. Обоих определили в отдел перспективных исследований.

Там было невероятно интересно. Работа кипела, идеи фонтанировали, жизнь бурлила. Кашин увлекся комплексом активной защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет, Харькин – комплексами активной защиты танков (КАЗ).

Начиная с 1970–1980-х годов сложилась тревожная тенденция превосходства противотанковых средств над достигнутым уровнем защищенности бронированных машин. Носимые самоходные ПТРК, вертолетные комплексы управляемого противотанкового вооружения, большое разнообразие противотанковых гранатометов, средства нападения сверху, противотанковая артиллерия и т.д. – все это резко снижало выживаемость танков на поле боя.

Создание динамической защиты позволило улучшить защищенность танков. Однако довольно скоро во всех странах приняли на вооружение противотанковые средства с тандемными кумулятивными боевыми частями. Кроме того, динамическая защита не позволила обеспечить защиту всей проекции танка, ослабленных мест (смотровых приборов, подвижных стыков и т.д.), многократную защиту.

Тема КАЗ оказалась настолько новой и неизведанной, что дух захватывало. Ракетная техника впервые появилась за рубежом, СССР во многом приходилось догонять зарубежных коллег. А вот КАЗ – чисто советская придумка. И было приятно сознавать, что идешь впереди всей планеты.

На основе собственных проработок и исходя из анализа других вариантов Харькин с коллегами предложили идеологию комплекса.

«До сих пор повышение живучести танков на поле боя решали за счет усиления броневой защиты, повышения маневренности, снижения заметности, наращивания огневой мощи, – рассказывает Владимир Харькин. – Идеология активной защиты заключалась в уничтожении атакующих снарядов в непосредственной близости от танка. Это система сверхближней противоракетной обороны, создающая вокруг него активную (огневую) зону защиты.

Во-первых, принципиальным для построения комплекса мы считали обеспечение большого сектора защиты по азимуту, вплоть до кругового. Как известно, броневая защита танка очень дифференцирована. Спереди танк имеет относительно хорошее бронирование, а сбоку и сзади толщина брони такова, что ее пробивает любое противотанковое средство. Мы строили КАЗ таким образом, чтобы компенсировать этот недостаток.

Во-вторых, исходили из того, что наиболее опасными для танка являются противотанковые управляемые ракеты и гранаты. Управляемое ракетное вооружение в своем развитии по могуществу боевых частей постоянно превосходит возможности броневой защиты современных танков при обстреле с любого, в том числе наиболее защищенного лобового направления.

Эффективность применения легкого противотанкового оружия объясняется большой его насыщенностью на поле боя, скрытностью применения, возможностью обстрела танка с предельно малых дальностей в широком диапазоне курсовых углов, что особенно характерно для локальных конфликтов, специальных и миротворческих операций».

Говоря об объекте нападения, Владимир Сергеевич употребляет слово «цель». Для него, разработчика КАЗ, противотанковая ракета или граната – не угроза, а объект, который сам подвергается нападению со стороны гениальной разработки КБМ:

«Представьте себе ситуацию. К танку подлетает цель со скоростью 700–1000 м/с. Быстродействие комплекса позволяет обнаружить ее на расстоянии около 50 м, рассчитать траекторию полета цели и упрежденную точку встречи с осколочным полем защитного боеприпаса (ЗБ), задействовать ЗБ и поразить цель. И это все за 0,05–0,07 секунды. За это время человек моргнуть в прямом смысле слова не успевает».

Владимир Сергеевич показал себя не как узкий специалист, а как тематик, решающий весь комплекс задач по разработке. Огромное количество технических решений в комплексе – его.

«Разработка и отработка КАЗ в натурных условиях оказалась чрезвычайно трудной задачей, – вспоминает он. – Это было связано с созданием высокоточной и помехозащищенной радиолокационной станции (РЛС) с круговым «мгновенным» сектором обзора, работающей в условиях сильного переотражения сигналов от поверхности земли при полете цели на высоте до 0,5 м. Необходимо было также решить технические проблемы создания быстродействующего ЗБ, обеспечивающего направленное – прицельное – поражение всей номенклатуры атакующих целей».

Следует отметить, что никакой информации о зарубежных разработках подобных комплексов не было. У нас в стране имелись технические предложения, однако они находились на начальных этапах отработки и не удовлетворяли перспективным требованиям. То есть ни у кого нельзя было скопировать, подсмотреть, все новые технические решения придумывали, разрабатывали и внедряли сами.

Работы разрастались. Сначала С.П. Непобедимый организовал спецгруппу, потом – отдел под руководством В.И. Тимофеева. Следом – специализированное отделение, заместителем начальника которого впоследствии стал В.С. Харькин.

После множества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ комплекс получил свое сегодняшнее название – «Арена». Он разрабатывался для танка типа Т-80.

Сегодня танкисты сделали ставку на модернизацию Т-72 и Т-90. Для них КБ машиностроения провело глубокую модернизацию комплекса, сохранив идеологию построения, создав практически новый КАЗ «Арена-М» на современной элементной базе с существенно повышенными тактико-техническими характеристиками.

Сектор защиты комплекса по азимуту – круговой. Применение управляемых ЗБ позволяет перехватывать все современные ПТУРы, включая известные Javelin и Spike, атакующие сверху. И все это достигается за счет увеличения массы машины всего лишь на 800–900 кг.

«Танки ведут боевые действия при поддержке легкобронированных машин и пехоты сопровождения. «Арена» не налагает практически никаких ограничений на тактику подразделения, – рассказывает Владимир Сергеевич. – Применен принцип прицельного поражения, при котором узкий поток поражающих элементов, образующихся при подрыве защитного боеприпаса, движется только в направлении цели».

Танки – ударная сила Сухопутных войск. Они эксплуатируются днем и ночью, в жару и холод, в дождь и снег. Поэтому КАЗ создавался как всесуточный и всепогодный, работающий в любых условиях, в том числе во время движения танка и при развороте башни. КАЗ удовлетворяет всем требованиям по внешним воздействиям, предъявляемым к танку.

Точку зрения отечественных специалистов о том, что оснащение объектов бронетанковой и военной техники комплексом активной защиты является наиболее перспективным направлением повышения их живучести на поле боя, разделяют и зарубежные специалисты. Израиль создал «Трофи». Похожие системы разрабатывают США, Китай, Республика Корея, Германия.

В Коломну приезжал профессор Манфред Хельд из Германии. Он получил на Западе патент на идею создания комплекса активной защиты.

– Почему же вы ее не реализовали? – спросили у него.

– Был уверен, что сделать такой комплекс невозможно.

Для Владимира Сергеевича Харькина нет слова «невозможно». Его называют умнейшим человеком КБМ. Нет ничего слаще, чем искать особое решение, делать комплекс лучше и лучше, докапываться до сути проблем, искать причины, моделировать их и убеждаться, что все так и есть, как ты определил.

Кому как не ему, с его широчайшей эрудицией, фантастическим конструкторским даром и прозорливостью, было возглавить новое отделение инновационного развития и перспективного проектирования, созданное в КБМ в 2009 году. И сейчас в сфере деятельности Харькина вся тематика КБМ. Он – постоянный и незаменимый участник процесса по формированию перспективных и целевых программ, в которых участвует или планирует принять участие КБМ. Руководит разработкой программы инновационного развития, планирования и мониторинга инновационной деятельности КБМ.

Несмотря на новое направление деятельности, он по-прежнему участник всех важных испытаний «Арены-М». Это его дитя, которое он никогда не бросит на произвол судьбы.

Харькин знает все и интересуется всем. Современная техника, российская и зарубежная, тенденции ее развития, научные новинки – обо всем узнает одним из первых, досконально штудируя научную и техническую литературу, не пропуская важных публикаций в журналах. Сведущ в любом техническом вопросе.

Если едет на выставку вооружений, его не прельстить экскурсиями и достопримечательностями другой страны. До самого закрытия – на стендах. Изучает каждую экспозицию. Возвращается с чемоданами проспектов и справочников.

Конечно, выручает жена. Мария Ивановна полностью освободила мужа от бытовых забот, чтобы дать отдохнуть хотя бы дома. Главным отдыхом всегда были и остаются его девочки: дочки, внучки. Каждая свободная минута посвящена им.

А еще Владимир Сергеевич очень любит спорт. Футбол, баскетбол, лыжи – это его. Обожает фотографировать. Он активный, увлекающийся, жизнерадостный человек, убежденный оптимист.

При таком уровне интеллекта и знаний у Владимира Сергеевича – никакого снобизма, только доброта и уважение к людям. А также всеобщая любовь и глубокое уважение, получаемые взамен. По этой причине и руководить коллективом ему непросто: не умеет стукнуть по столу кулаком, потребовать. Лучше сделает все сам.

На его счету уникальные конструкторские разработки, многочисленные авторские свидетельства; он был удостоен званий лауреата Премии правительства РФ в области науки и техники, «Почетный машиностроитель», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ему принадлежит около 50 научных трудов, более 30 изобретений, ряд европейских патентов.

Харькин – удивительный человек, у которого в сутках 48 часов. Конструктор от бога. Он давно мог бы стать профессором, собрать все научные награды, но вся его жизнь – КБМ. Родной дом и судьба.

8 октября коломенский конструктор отпраздновал 75-летие. Пусть будет долгой ваша жизнь, Владимир Сергеевич, полной во всех проявлениях.

Вероника Ушакова

Вероника Вячеславовна Ушакова – журналист.