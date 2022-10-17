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Интерфакс-АВН

Финляндия примет участие в проекте противовоздушной обороны НАТО

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: Suojelupoliisi

Хельсинки, 13 октября. ИНТЕРФАКС - Финляндия присоединилась к соглашению стран НАТО, направленное на развитие противовоздушной обороны.

Соглашение, инициированное Германией, направлено на создание европейской зенитной и противоракетной системы путем совместных закупок.

Оно предусматривает объединение различных систем ПВО, предназначенных для уничтожения баллистических и крылатых ракет, а также боевых беспилотников.

Помимо Финляндии, декларацию в четверг подписали Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Румыния и США.

В то же время министерство обороны Финляндии в четверг заявило, что инициатива по развитию совместной противовоздушной обороны не является ни юридически, ни финансово обязательной.

"Целью инициативы является ускорение и облегчение процессов закупок военной техники и изучение возможностей сотрудничества в течение жизненного цикла", - говорится в пресс-релизе, опубликованном министерством обороны.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы о их присоединении к НАТО.

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