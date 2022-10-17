Конкурируя с Россией, отодвигая Америку

Китай увеличивает экспорт вооружений в страны Ближнего Востока и Северной Африки

Китай расширяет экспорт вооружения и военной техники (ВВТ) на Ближний Восток и в Северную Африку, пользуясь тем, что Россия сосредоточена на проведении специальной военной операции на Украине, а запреты Конгресса США ограничивают экспорт американского оружия в некоторые страны Ближневосточного региона.

«Китай становится предпочтительным поставщиком вторичного оружия (из наличия войск. – В.И.) для многих стран Ближнего Востока. Китайцы усердно работали над созданием глобального рынка для своего оружия, предлагая клиентам по всему миру конкурентоспособные цены как на оборудование, так и на техническое обслуживание, а также широкий потенциал модернизации систем вооружения», – считает Николас Херас, заместитель директора отдела безопасности человека в Институте стратегии и политики Newlines (аналитический центр Американского института Фэрфакса, работающий в Вашингтоне).

КИТАЙСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКСПОРТУ ВООРУЖЕНИЙ

Сочетание цены и промышленного потенциала являются важными преимуществами китайского ВВТ для зарубежных клиентов Пекина. Для клиентов с Ближнего Востока импорт китайского ВВТ может снизить их политическую зависимость от Соединенных Штатов и Европы, предоставляя сравнительно недорогие возможности пополнения своих арсеналов.

Николас Херас отмечает, что «российско-украинское противостояние позволило Китаю заполнить вакуум вооружений во всем мире, а не только на Ближнем Востоке». По его словам, «до спецоперации России на Украине Китай уже увеличивал свою долю рынка на Ближнем Востоке, и эта тенденция, похоже, будет усиливаться в будущем».

В 2022 году Китай в рамках двух знаковых сделок продал Пакистану истребители национального производства Chengdu J-10C, а Сербии – свои зенитно-ракетные комплексы FK-3, экспортную версию системы HQ-22. Но, несмотря на эти сделки, у Пекина пока возникают проблемы с проникновением на рынок высококачественных, престижных систем вооружения, которые включают различные типы летательных аппаратов, а также системы защиты от поражения.

Китайские производители высококачественных ВВТ сталкиваются с дефицитом доверия в сочетании с отсутствием полевых испытаний в зонах конфликтов. «Американские, европейские, российские и даже турецкие системы вооружений имеют больший опыт в этом отношении», – отмечает Николас Херас. Он констатирует, что в настоящее время Китай наращивает свою долю на рынке продаж оружия на Ближнем Востоке. Но чтобы по-настоящему ворваться на рынок элитного оружия, потребуется реальная война с использованием высококачественного китайского оружия, превзошедшего конкурентов.

КОНКУРЕНЦИЯ РОССИИ И КИТАЯ НА БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЫНКЕ

По словам Райана Бола, аналитика по Ближнему Востоку и Северной Африке компании Strafor, Россия еще до конфликта была основным экспортером оружия в более широкий регион Ближнего Востока и Северной Африки.

«Для стран, которые покупают российское оборудование, таких как Египет, Алжир и Турция, переход на китайское военное оборудование может быть предпочтительным не во всех случаях, поскольку это потребует переподготовки и новой интеграции с этими платформами. Стрелковое оружие и относительно простые системы легче заменить, хотя в случае Египта и Турции они предпочли бы использовать натовскую или местную технику, а не переключаться на Китай», – полагает исследователь.

Алжир всегда был крупным импортером российских ВВТ на протяжении десятилетий. И поэтому скорее всего почувствует некоторое замедление российских цепочек поставок острее, чем другие страны Ближнего Востока и Северной Африки. Но, по словам Райана Бола, это не означает, что Алжир обратится к Пекину в поисках военной техники. «Алжир, возможно, захочет купить кое-какое китайское оборудование, но даже в этом случае ему придется долго интегрировать его в свои вооруженные силы», – резюмирует эксперт по региону.

По его прогнозам, Китай скорее всего для продажи оружия высокого класса обратит свой взор на арабские государства Персидского залива. Особенно на Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, поскольку эти государства обладают огромными финансовыми ресурсами и стремятся диверсифицировать свои военные арсеналы.

И здесь Пекину следует ожидать значительных ограничений того, что он может реально достичь. «Поскольку, по имеющейся информации, США сейчас предлагают новые виды соглашений о безопасности с этими государствами, а Китай все еще далек от того, чтобы заменить США в качестве гаранта безопасности в регионе, закупки, которые они делают, вероятно, будут символическими и не направленными на то, чтобы вызвать антагонизм США», – полагает Райан Бол.

Арабам также необходимо будет учитывать как американский закон CAATSA (закон о противодействии противникам Америки посредством санкций), так и время на подготовку перехода на китайские системы. «Более того, покупка вооружений у США также покупает влияние в Вашингтоне, помогая укрепить оборонные связи США с арабами Персидского залива, чтобы защитить их от Ирана. Независимо от того, сколько китайского оружия они покупают, Пекин вряд ли сможет защитить арабские государства Персидского залива от Ирана», – считает эксперт.

КОНКУРЕНЦИЯ КИТАЯ И США НА БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЫНКЕ

Ахмед Абудух, сотрудник программ Атлантического совета по Ближнему Востоку (американского аналитического центра при НАТО), считает, что продажи ВВТ Китаем на Ближний Восток «все еще затмеваются огромными сделками по закупкам оружия у США и других западных держав».

Тем не менее продажи Пекина постепенно росли в последние несколько лет. Ахмед Абудух считает, что есть две основные причины такого роста: «Во-первых, они приходят без каких-либо политических обязательств, особенно в отношении статуса демократии и прав человека в этих странах. Во-вторых, они предоставляют государствам региона доступное высокотехнологичное ВВТ, некоторые из них считаются эквивалентом американских систем вооружений».

Абудух также полагает, что события на Украине вряд ли пойдут на пользу китайскому экспорту оружия на Ближний Восток. «Причина в том, что покупка оружия у Китая для многих стран Ближнего Востока является решением, напрямую связанным с развитием их отношений с США, а не просто связана с учетом практических соображений».

Китай ранее использовал возможности на Ближнем Востоке для экспорта ВВТ определенным странам, когда Запад делал это неохотно. Когда США отказались экспортировать беспилотники своим близким союзникам, вмешался Пекин и с готовностью продал ударные беспилотники различным странам региона, включая ОАЭ. Беспилотники Wing Loong II китайского производства, в частности, использовались в конфликтах в Йемене и Ливии.

Судя по публикациям, Пекин также помогает Саудовской Аравии разрабатывать баллистические ракеты. Ранее он продал Эр-Рияду несколько ракет семейства «Дунфэн» в 1987 и 2000 годах, а также поставил несколько баллистических ракет малой дальности Катару. В 1990-х годах Китай помог Турции разработать ее программу создания баллистических ракет, что позволило Анкаре создать значительный арсенал, основанный на китайских разработках.

До того как Турция приняла решение о покупке зенитных ракетных комплексов С-400 у России, она провела тендер на сумму 3–4 млрд долл. на совместный с Китаем проект по разработке системы противоракетной обороны (ПРО) большой дальности. Правда, в конечном итоге он был отменен в 2015 году.

Тем не менее Китаю еще предстоит побороться за то, чтобы продать истребители J-10C и системы HQ-22 странам Ближнего Востока и Северной Африки. Арабы, похоже, больше заинтересованы в китайских беспилотниках и системах противовоздушной обороны (ПВО). А также в техническом опыте Китая, чтобы развить собственную программу создания баллистических ракет.

Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на своих ближневосточных партнеров, чтобы они свернули сотрудничество с Китаем в области безопасности, включая продажу оружия, перспектива того, что китайские эксперты помогут другим стратегическим партнерам США разработать баллистические ракеты, маловероятна в обозримом будущем, считает Ахмед Абудух. Это во многом связано с желанием влиятельных государств региона «продемонстрировать свою растущую осведомленность о чувствительности США к углублению связей в области безопасности с Китаем» и с их желанием избежать негативных последствий для дальнейшего партнерства с Вашингтоном.

Кроме того, «это часть их стратегии хеджирования, которая иногда, по их мнению, может быть полезна для предохранения Ближнего Востока от втягивания в конкуренцию между Вашингтоном и Пекином». А также последствий, которые соперничество великих держав «влечет за собой для будущих интересов стран Ближнего Востока в области безопасности и экономики».

Готовность Китая поставлять баллистические ракеты и продавать беспилотные летательные аппараты (БЛА) без строгих требований к их конечному использованию в отличие от США дает ему преимущество. В этих двух областях наиболее вероятно укрепление связей между Китаем и странами Ближнего Востоком и Северной Африки в области вооружений. Тем более что США в настоящее время сдержанно относятся к введению санкций CAATSA (федеральный закон США, налагающий санкции на Иран, Северную Корею и Россию) против своих ближневосточных союзников в связи с текущим финансовым кризисом.

Но Китай не единственный игрок в этой сфере, и ему придется конкурировать с турецкими БЛА, а в некоторых странах и с израильскими. Таким образом, есть и другие страны, кроме Китая, которые готовы заполнить образующийся пробел.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Китай может извлечь некоторую выгоду из своей конкуренции с Россией после начала специальной военной операции на Украине. Но это вряд ли приведет к значительному росту продаж.

Египет, который в последнее десятилетие закупал российские самолеты и другую высококачественную технику, в то же время является основным получателем военной помощи США. Это означает, что он вряд ли будет искать возможности приобрести китайские истребители Chengdu J-10C или другую передовую китайскую военную технику из страха потерять американскую помощь.

Алжир может быть открыт для таких закупок, поскольку он не зависит от США в вопросах безопасности или военной помощи. В то время как другие арабские государства Персидского залива (например, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия) могут закупать символическое количество китайских систем, чтобы дать понять Вашингтону, что они могут диверсифицировать свою деятельность, если их потребности в обороне не будут удовлетворены американцами.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.