Американская армия планирует повышать IT-грамотность своих солдат

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По словам командующего 1-м корпусом армии США, распространение данных с полей сражений, создание передовых технологий для их расшифровки и необходимость более быстрой, чем когда-либо, связи неуклонно меняют то, как действуют солдаты.

По словам генерал-лейтенанта Ксавье Брансона, будущее, определяемое взаимосвязью и оцифровкой, равнозначно тому, что солдаты могут заниматься не одним видом спорта, а десятиборьем.

У нас больше не будет в армии однозадачных воинов. У нас будут люди, которые будут работать с несколькими источниками, и даже с несколькими направлениями.

— сказал он.

Он добавил, что эффективность бойцов армии США будет зависеть в том числе от их IT-грамотности.

Солдаты 3-й эскадрильи 2-го кавалерийского полка участвуют в учениях с боевой стрельбой на полигоне Графенвор в Германии. Армия США использовала первую фазу демо-версии программы Network Capability Set 23 Ops Demo в связи с учениями.

По словам представителя американской армии, более новые Strykers лучше решают проблемы с сетевым питанием. Положения Capability Set 23 включают сотовые точки доступа для транспортных средств, улучшенную маршрутизацию GPS и модернизированные радиостанции для быстрого обмена данными с командными пунктами.

Чтобы в полной мере воспользоваться технологиями, разрабатываемыми армейскими подразделениями, такими как Исполнительный офис программы командования, управления и связи, или PEO C3T, солдатам необходимо знать значения сигналов и понимать данные. PEO C3T и Сетевая многофункциональная группа, среди прочего, помогают реализовать цели модернизации сети армии.

Работа началась в 2021 финансовом году, а дополнительные цели были запланированы на 2023, 2025 и 2027 годы.