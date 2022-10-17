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РИА Новости

Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности

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Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Tomasz Zajda

Крутских: США пользуются отсутствием международного права для сдерживания киберагрессии

СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Сейчас кибербеспредел, правовой беспредел, это та ситуация, которая есть. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии не существует, и этим американцы и их западные партнеры активно пользуются", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".

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Страны
Россия
США
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