Крутских заявил о правовом беспределе в сфере мировой кибербезопасности

Крутских: США пользуются отсутствием международного права для сдерживания киберагрессии

СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии нет, и Запад, в частности США, этим активно пользуются, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Сейчас кибербеспредел, правовой беспредел, это та ситуация, которая есть. Никакого международного права в киберсфере для сдерживания киберагрессии не существует, и этим американцы и их западные партнеры активно пользуются", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".