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ТАСС

РПЦ ведет работу по введению в ВС РФ должности военного капеллана

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Авиадесантируемый православный храм. Источник: images.vfm.ru.

Протоиерей Александр Добродеев отметил, что в ВС РФ есть лишь понятие "военные священники"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь ведет работу по введению в Вооруженных силах РФ должности "военного капеллана". Об этом сообщил в четверг руководитель фонда "Герои Отечества", Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) на пресс-конференции, посвященной духовной поддержке россиян в связи с мобилизацией.

"Это профессиональная работа, в которой участвовать должны и участвуют в определенной степени и депутаты Госдумы, и сенаторы, и Минобороны, и Русская православная церковь. <...> Работа такая ведется, она непростая, <...> перспектива есть, я не сомневаюсь, что эта работа будет выполнена, <...> будут внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство. <...> Действительно, катастрофическая нехватка священников в Вооруженных силах. Более того, в министерстве обороны есть достаточно штатных клеток, которые предназначены только для священнослужителей, и они не заполнены", - сказал он, отвечая на вопрос, необходим ли в РФ статус военного капеллана.

Председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии протоиерей Александр Добродеев отметил, что в ВС РФ нет должности "военный капеллан", есть лишь понятие "военные священники".

"Но эти военные священники, они не являются военнослужащими. То есть, они лишены всех социальных пособий и так далее. <...> Хотя бы сейчас решился вопрос о том, чтобы священников не призывали по повесткам в Вооруженные силы. Потому что приходится такие вопросы решать "явочным порядком", даже на это пока нет никаких официальных документов", - пояснил Добродеев.

Инок Киприан добавил, что есть каноны, согласно которым, например, священник РПЦ не вправе применять оружие. Это касается также буддистов, у мусульман и иудеев такого запрета нет. 

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