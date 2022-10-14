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Электромобили «Кама» переименуют в «Атом», создатели купят завод Ford в России

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Электромобиль «Кама»
Электромобиль «Кама».
Источник изображения: www.ixbt.com

Стартап «Кама», основанный главой «КамАЗа» Сергеем Когогиным и предпринимателем Рубеном Варданяном, планирует привлечь в качестве инвестиций 150 млн долларов. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на презентацию проекта для инвесторов. Информацию подтверждают один из инвесторов и источник, близкий к компании.

Исходя из презентации, «Кама» ищет финансирование «для создания функциональных прототипов и развития серийного производства электромобилей». За эти деньги инвесторы получат 37,5% компании, а 62,5% останутся у «КамАЗа» и других инвесторов и сооснователей, в том числе Когогина и Варданяна.

Одним из потенциальных партнёров источники называют госкорпорацию «Росатом», которая вложит в проект 20 млн долларов. Ради этого электромобили переименуют с «Камы» в «Атом». Часть привлечённых средств (около 20 млн долларов) пойдут на приобретение простаивающего завода Ford в Набережных Челнах.

Инвестиции пойдут на «батареи, моторы и электрику», а «отбить» свои вложения корпорация хочет за счёт поставки аккумуляторов для будущих электромобилей, которые будет поставлять завод «Росатома» под Калининградом.

В модельный ряд бренда «Атом» должны войти четыре соплатформенных модели: два пассажирских электромобиля, такси и коммерческий грузовичок для служб доставки. Предполагается, что все они смогут разгоняться до 170 км/ч и проезжать на одной зарядке до 500 километров.

Первые прототипы планируется собрать в первом квартале 2023 года, а выйти на полноценное серийное производство — к концу 2024-го. К 2030 году «Кама» хочет выпускать более 450 тысяч машин в год, сделав их самыми массовыми легковыми электромобилями на российском рынке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
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