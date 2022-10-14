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Черногорские спецслужбы пожаловались в НАТО на влияние РФ

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Заседание в парламенте Черногории
Заседание в парламенте Черногории.
Источник изображения: © AP Photo / Risto Bozovic

Министр обороны Черногории: спецслужбы страны борются с влиянием России

Министр обороны Черногории Рашко Коневич заявил на встрече министров обороны стран НАТО, что спецслужбы страны прилагают все усилия по борьбе с "вредоносным" влиянием России. Об этом чиновник написал в Twitter.

"Я проинформировал коллег на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе о действиях предыдущего руководства Агентства национальной безопасности по противодействию вредоносному влиянию России в Черногории. НАТО и ЕС остаются привержены долгосрочной стабильности Западных Балкан", - говорится в сообщении Коневича.

Черногория 29 сентября объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата. До этого по подозрению в шпионаже были задержаны бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович и некто Владимир Белоевич. Позднее подозреваемых освободили.

Премьер Черногории Дритан Абазович 4 октября отчитался о проведении спецслужбами "акции против вредоносного российского влияния". Он сообщил, что из страны были высланы 28 граждан зарубежных стран.

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