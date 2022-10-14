НАТО поможет Украине подготовиться к зиме

НАТО обеспечит Украинских военных топливом, зимней одеждой и военной техникой. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече с главами министерств обороны стран альянса в Брюсселе.

"Наша задача состоит в том, чтобы помочь проводить Украине значимые операции на протяжении зимы", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что НАТО не является стороной конфликта, но будет поддерживать Украину пока это необходимо. В том числе поставками современных артиллерийский систем, бронетехники и ПВО.

Он поблагодарил всех членов НАТО за помощь Украине и призвал их продолжать поддержку.

Ранее российские дипломаты направили странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.