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НАТО поможет Украине подготовиться к зиме

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

НАТО поможет Украине подготовиться к зиме

НАТО обеспечит Украинских военных топливом, зимней одеждой и военной техникой. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече с главами министерств обороны стран альянса в Брюсселе.

"Наша задача состоит в том, чтобы помочь проводить Украине значимые операции на протяжении зимы", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что НАТО не является стороной конфликта, но будет поддерживать Украину пока это необходимо. В том числе поставками современных артиллерийский систем, бронетехники и ПВО.

Он поблагодарил всех членов НАТО за помощь Украине и призвал их продолжать поддержку.

Ранее российские дипломаты направили странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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