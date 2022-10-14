Столтенберг: Украина не является членом НАТО ни де-факто, ни де-юре

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Генеральный секретарь НАТО сделал заявление, которое стало своеобразным комментарием слов министра обороны Украины Резникова. Напомним, что сегодня г-н Резников заявил о том, что «Украина уже фактически является частью НАТО. Столтенберг явно поспешил отмахнуться от такой интерпретации украинского чиновника.

По словам генсека Североатлантического военного блока, НАТО продолжит оказывать помощь Украине, «но не более того».

Столтенберг:

Альянс намерен следовать статье пятой нашего устава лишь в том случае, когда речь идёт о защите членов альянса. Украина к ним не относится ни де-факто, ни де-юре.

Генсек НАТО указал на то, что альянс продолжит оказывать помощь и поддержку, добавив, что «говорить о каких-то обстоятельствах, при которых НАТО может пойти на применение ядерного оружия, не следует».

Столтенберг:

Обстоятельства, при которых НАТО может пойти на применение ЯО, выглядят чрезвычайно отдалёнными.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что даже если против Украины будет применено ядерное оружие, то Франция со своей стороны применять его не станет, так как французская доктрина ядерного ответа в случае атаки на какую-либо другую страну не предполагает.