9 июля 2021 года. Итальянский фрегат во время учений НАТО в Черном море.

НАТО усиливает охрану объектов инфраструктуры

Страны НАТО усиливают меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры после диверсий на газопроводе "Северный поток". Усилена бдительность на Балтийском и Северном морях. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники усиливают безопасность на ключевых объектах инфраструктуры, активизировали обмен разведданными во всех сферах - от космоса до подводной", - сказал Столтенберг.

Главы минобороны альянса договорились нарастить запасы вооружений и разместят долгосрочные заказы производителям.