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НАТО усиливает охрану объектов инфраструктуры

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9 июля 2021 года. Итальянский фрегат во время учений НАТО в Черном море
9 июля 2021 года. Итальянский фрегат во время учений НАТО в Черном море.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

НАТО усиливает охрану объектов инфраструктуры

Страны НАТО усиливают меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры после диверсий на газопроводе "Северный поток". Усилена бдительность на Балтийском и Северном морях. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники усиливают безопасность на ключевых объектах инфраструктуры, активизировали обмен разведданными во всех сферах - от космоса до подводной", - сказал Столтенберг.

Главы минобороны альянса договорились нарастить запасы вооружений и разместят долгосрочные заказы производителям.

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