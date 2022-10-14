Противник иного уровня: эксперт о месте РФ в стратегии нацбезопасности США

В новой редакции Стратегии национальной безопасности США Россия поставлена во главу угла, отметил в эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов.

Новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, опубликованную накануне администрацией Белого дома, прокомментировал руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов.

"Откровенно говоря, ничем не удивили. Обозначенные цели этой стратегии, а самое главное – противостоящие США стороны, абсолютно предсказуемы. Это Китай и Россия. Причем, если Китай описывается как держава, способная противостоять американцам именно с экономической, технологической точек зрения, то Россия там представлена в большей степени с идеологической точки зрения. То есть это противник другого уровня", – сказал Александр Михайлов в эфире радио Sputnik.

Этого противника США ставят во главу угла, продолжил он.

"Идет рассинхрон. С одной стороны, есть Китай, который может составить конкуренцию США практически во всех отраслях промышленности. С другой стороны, есть Россия – с гораздо меньшим бюджетом, чем у США, при этом этот противник настолько неприятен Соединенным Штатам, что они ставят его во главу угла. Потому что, кроме ядерного потенциала, Россия несет еще тектонический сдвиг западной идеологии, которую они пытаются навязать всей планете, чтобы подсаживать на свои товары, услуги и сервисы", – отметил эксперт.