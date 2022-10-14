В Минобороны рассказали о подготовке операторов дронов среди мобилизованных

Замглавы Минобороны РФ Евкуров: в рамках мобилизации особое внимание уделяется подготовке операторов дронов

Министерство обороны России уделяет особое внимание подготовке операторов дронов в рамках частичной мобилизации. Об этом 13 октября сообщил заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

«Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус», — заявил он в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигонах Центрального военного округа.

В рамках визита Евкуров также проинспектировал занятия по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине и вождению боевых машин. Более того, генерал-полковник проверил условия размещения граждан, призванных из запаса, и заслушал доклады руководства полигонов.

11 октября министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Так, глава оборонного ведомства обратил внимание на качество практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны СВО.

За день до этого, 10 октября, президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов указал, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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