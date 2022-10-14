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ТАСС

Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, они не меняются

АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Цели специальной военной операции РФ на Украине не меняются, но могут быть достигнуты и на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале "Известий" в четверг.

"Никакое направление не меняется, специальная военная операция продолжается", - сказал он. "Она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли этого сделать ранее политико-дипломатическими средствами", - пояснил Песков. "Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться, и крайним средством как раз и стала специальная военная операция", - напомнил он, сославшись на выступление президента РФ Владимира Путина 24 февраля.

"При этом также мы неоднократно повторяем, что мы остаемся открытыми для переговоров для того, чтобы достичь наших целей", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, отметив, что "целеполагание не меняется". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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