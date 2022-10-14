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Минобороны впервые опубликовало видео удара боеприпасом «Ланцет» по ВСУ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней. На кадрах, опубликованных Минобороны, показано применение модернизированныого барражирующего боеприпаса.


О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск «Ланцеты», стало известно 21 июля 2022 года. Как тогда сообщалось, после модернизации продолжительность полета «Ланцетов» увеличена до одного часа, а осколочно-фугасная боевая часть боеприпаса стала более могущественной с массой более 5 кг. Кроме того, новые «Ланцеты» получили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

Через день после этого, 22 июля, в силовых структурах рассказали, что в зоне проведения военной спецоперации на Украине также используются новейшие российские легкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка».

Ранее о применении дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет» в ходе спецоперации сообщали в госкорпорации «Ростех».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Среди целей — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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