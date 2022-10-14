Военный эксперт рассказал о эффективности российского гиперзвукового оружия

Военный эксперт Корнев: сегодня есть окно возможностей, когда гиперзвук имеет явное преимущество над ПВО

На данном этапе развития систем вооружений гиперзвук является одним из, видимо, решающих факторов в области вооружения, рассказал в четверг, 13 октября, «Известиям» главный редактор портала MilitaryRussia, военный эксперт Дмитрий Корнев.

Как пояснил специалист, гиперзвуковые ракетные комплексы дают большое преимущество для той стороны, у которой они есть, так как не перехватываются даже современной противовоздушной обороной, особенно это касается систем малой и средней дальности.

«Непосредственно на поле боя их влияние не столь существенно, но на больших расстояниях, от 100 км, их роль становится всё более существенной. Основные сферы применения гиперзвука — это сейчас противокорабельные системы. Для нас это особенно актуально, потому что у нас есть такой вызов, как флоты ведущих мировых держав. Особенно американский флот с его авианосцами», — объяснил Корнев.

Кроме того, для России крайне актуальны гиперзвуковые ударные системы средней и большой дальности, потому что они могут достать даже до самых защищенных целей, которые недоступны авиации.

«Конечно, с годами научатся сбивать и гиперзвук. Но сейчас есть такое окно возможностей, когда гиперзвуковой «меч» имеет явное преимущество над щитом ПВО», — заключил Корнев.

12 октября The Washington Times опубликовало материал, в котором ссылается на отчет конгресса США. Согласно этому отчету, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты вплоть до поздних стадий полета, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа. Отмечается, что для решения этой проблемы Пентагон разрабатывает новую сеть из 550 спутников, которые должны обеспечивать глобальный поиск, предупреждение, отслеживание и наведение на передовые ракеты противника, включая гиперзвуковые.

Ранее, 2 октября, сообщалось, что Пентагон заказал у военно-промышленного концерна Raytheon разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM, сумма контракта составила около $1 млрд.

12 сентября директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил о том, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. По его словам, США в этом плане сильно отстают от РФ.

20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о старте производства в России гиперзвуковых ракет «Циркон». Ракеты фактически поставлены на вооружение, отметил он, а также добавил, что РФ продолжит и производство ракет «Кинжал».