Это заявление НАТО поставило Украину на грань катастрофы

Global Times: НАТО хочет превратить конфликт на Украине в борьбу не на жизнь, а на смерть

НАТО не намерена рассматривать украинскую заявку на ускоренное вступление в альянс и не готова к прямой конфронтации с Россией, пишет Global Times. При этом продолжающиеся поставки оружия киевскому режиму приведут к самоуничтожению Украины.

Обстановка на европейском континенте неустойчивая. Однако НАТО, являющаяся важнейшим звеном в европейской архитектуре безопасности, без тени смущения продолжает свои попытки превратить российско-украинский конфликт в борьбу не на жизнь, а на смерть. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник, что победа России станет поражением для НАТО. Это прозвучало так, будто он брал на себя обязательство, объявлял мобилизацию и даже ставил цель разгромить Россию.

Давая пресс-конференцию перед заседаниями министров обороны стран НАТО, которые пройдут в среду и в четверг в Брюсселе, Столтенберг сказал: "Если Путин победит, это станет не только большим поражением для украинцев. Это станет опасным поражением для всех нас, потому что мир станет намного опаснее". Он отметил, что на предстоящих заседаниях министры обсудят перспективы оказания натовской помощи Украине, включая поставки "летального оружия, артиллерии, бронемашин, систем ПВО и многих других видов противотанкового оружия". А еще Столтенберг объявил, что на следующей неделе НАТО проведет свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию.

Что он имеет в виду, говоря, что НАТО "обеспечит" Украине победу? Скрытый смысл этого заявления создает впечатление, что альянс готов отправить свои войска на поле боя, чтобы обеспечить разгром России, пусть даже из-за этого континент превратится в руины.

Однако НАТО даже не думает рассматривать украинскую заявку на ускоренное вступление в альянс. Ни США, ни Столтенберг не дали на нее четкий и прямой утвердительный ответ. Стало ясно, что НАТО не готова к прямой конфронтации с Россией. Но как в таком случае побеждать? Эксплуатируя Украину, конечно.

Обозреватели отмечают, что Столтенберг на самом деле подавал сигнал украинцам: давайте, идите вперед, НАТО вас прикроет. Альянс не только поставит дополнительное оружие, но и вселит мужество и отвагу в украинцев, проводя свои учения по ядерному сдерживанию. Иными словами, НАТО будет хорошей группой поддержки. Но здесь есть одна проблема. Когда противником является держава, обладающая крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, что значит "разгромить" ее? Обозреватели подчеркивают, что НАТО не помогает Украине, а ведет ее к самоуничтожению. Альянс вновь подталкивает конфликт к краю бездонной и губительной пропасти.

Когда был подорван Крымский мост, соединяющий Крымский полуостров с материковой частью России, а Москва нанесла ответный удар, НАТО поспешила подбросить побольше дров в этот огонь.

Благодаря Столтенбергу и ему подобным в НАТО не осталось места людям с разумными и умеренными взглядами на Россию. Они до предела сузили набор своих действий в этом конфликте, доведя ситуацию до того, что остался всего один путь – к дальнейшему нагнетанию напряженности. Об этом Global Times рассказал профессор Фуданьского университета Шэнь И (Shen Yi).

Между тем, кое-кто ощутил нотку страха в высказываниях Столтенберга. Страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь, поднявшись против России. Когда Столтенберг заявил, что ядерные учения – это "лучший способ предотвратить эскалацию", он всеми силами пытался показать, что боевой дух НАТО просто запределен.

В обозримом будущем этот конфликт будет продолжаться и расширяться, потому что очень трудно уловить признаки дипломатического и политического урегулирования. В основе своей российско-украинский конфликт определяется противоречиями между Россией и США. Если структурные противоречия между ними останутся без изменений, бескомпромиссная вражда и боевые действия будут продолжаться. И никакого ослабления напряженности не будет.