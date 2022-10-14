Португалия передаст Украине вертолеты российского производства

Правительство страны сообщило, что шесть вертолетов нуждаются в ремонте, один из них неработоспособен

МАДРИД, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Португалии решило направить Украине шесть пожарных вертолетов разработки конструкторского бюро "Камов". Об этом заявила в четверг министр обороны республики Элена Каррейрас.

"По просьбе Украины и совместно с министерством внутренней администрации [Портуалии] мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые в связи с текущим сценарием, санкциями, наложенными на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, на самом деле у них нет сертификатов летной годности, и мы даже не можем их отремонтировать", - приводит слова главы ведомства газета "Диариу де нотисиаш".

Как добавила министр, "шесть вертолетов нуждаются в ремонте, один из них неработоспособен". При этом она заверила, что украинская сторона знает, в каком состоянии находятся машины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.