ПАСЕ по инициативе украинских и эстонских делегатов обвинила Россию в "терроризме"

В резолюции ее авторы призвали страны - участницы организации "оказывать максимальное давление на Россию"

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в принятом в четверг в Страсбурге заявлении по конфликту на Украине обвинили Россию в "терроризме". Это следует из текста резолюции об "эскалации" украинского конфликта, опубликованной на сайте собрания.

Из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, на голосовании присутствовали только 100: за включение в текст поправки, называющей РФ "террористическим режимом", проголосовали 99 депутатов, один воздержался. Заявления ПАСЕ, являющейся консультативной структурой, не носят обязательного характера.

В резолюции ее авторы призвали страны - участницы организации "оказывать максимальное давление на Россию". Они также рекомендовали "предоставить финансовую поддержку восстановлению Украины".

Ранее в четверг в своем обращении по видеосвязи украинский президент Владимир Зеленский призвал ПАСЕ стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию "страной-террористом". Поправка, содержащая подобное обвинение, была включена в текст резолюции по настоянию 8 депутатов, прежде всего украинских и балтийских.

Как напомнил в июне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Россия больше не является членом Совета Европы и, соответственно, его Парламентской ассамблеи. По словам парламентария, "русофобские решения и резолюции ПАСЕ для России абсолютно не имеют никакого значения, конструктива на этой площадке не осталось".