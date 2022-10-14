Войти
ТАСС

ПАСЕ по инициативе украинских и эстонских делегатов обвинила Россию в "терроризме"

306
0
-2
Источник изображения: REUTERS/ Arnd Wiegmann

В резолюции ее авторы призвали страны - участницы организации "оказывать максимальное давление на Россию"

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в принятом в четверг в Страсбурге заявлении по конфликту на Украине обвинили Россию в "терроризме". Это следует из текста резолюции об "эскалации" украинского конфликта, опубликованной на сайте собрания.

Из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, на голосовании присутствовали только 100: за включение в текст поправки, называющей РФ "террористическим режимом", проголосовали 99 депутатов, один воздержался. Заявления ПАСЕ, являющейся консультативной структурой, не носят обязательного характера.

В резолюции ее авторы призвали страны - участницы организации "оказывать максимальное давление на Россию". Они также рекомендовали "предоставить финансовую поддержку восстановлению Украины".

Ранее в четверг в своем обращении по видеосвязи украинский президент Владимир Зеленский призвал ПАСЕ стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию "страной-террористом". Поправка, содержащая подобное обвинение, была включена в текст резолюции по настоянию 8 депутатов, прежде всего украинских и балтийских.

Как напомнил в июне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Россия больше не является членом Совета Европы и, соответственно, его Парламентской ассамблеи. По словам парламентария, "русофобские решения и резолюции ПАСЕ для России абсолютно не имеют никакого значения, конструктива на этой площадке не осталось". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
30.08.2022
Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа
25.05.2022
Почему Украина несет катастрофические потери
25.02.2022
Литва ввела режим ЧП из-за операции России в Донбассе
14.12.2021
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
22.10.2018
Киев пытается втянуть Москву в морской бой
22.09.2017
Ядерный шантаж: Кремль готовил странам НАТО войну по украинскому сценарию
23.09.2015
Да, эпоха американского военного превосходства заканчивается (и не нужно из-за этого паниковать) ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО