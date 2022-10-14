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ТАСС

Украина и Франция подписали соглашение о поставках Киеву оружия

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Алексей Резников
Алексей Резников.
Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство вооруженных сил Франции ранее сообщило, что Париж намерен продолжить поставки военного снаряжения Киеву и участие в подготовке личного состава

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников и министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подписали соглашение о новых поставках оружия Киеву.

"По поручению кабмина Украины подписал с Себастьеном Лекорню соглашение о французских грантах в сфере обороны и безопасности. Это соглашение позволяет осуществлять поставки французского оружия на Украину в соответствии с инициативой президентов [Украины и Франции] Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона", - написал Резников в четверг на странице в Twitter.

Ранее в четверг Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что Париж намерен продолжить поставки военного снаряжения Киеву и участие в подготовке личного состава. Лекорню напомнил о создании фонда для закупки вооружений для нужд Киева в размере €100 млн. Глава военного ведомства также отметил, что Франция ранее выделила €450 млн для поставок различного военного имущества на Украину. 

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Страны
Украина
Франция
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