РПЦ уходит от практики походных храмов и предлагает заменить их спецмашинами

Также богослужения могут совершаться в ничем не выделяющихся домах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе уходит от практики размещения походных храмов, поскольку в условиях современного развития средств разведки это может подвергать опасности людей. Богослужения могут совершаться в ничем не выделяющихся домах или даже в специальных оборудованных машинах, рассказали в четверг на пресс-конференции представители РПЦ.

"Еще лет 10 назад такие [походные] храмы были актуальны, но сейчас, в связи с тем, что возросла роль разведки, особенно воздушной, и противник накрывает территорию, где происходит скопление людей, а такие храмы собирают много людей, чтобы провести молитву, на данный момент эта тема не актуальна. Поэтому богослужения на передовой происходят в домах, которые никоим образом не выделяются от других домов, чтобы не подвергать население таким атакам", - сказал глава отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев.

При этом он признал, что в мирное время, на учениях, практика походных храмов все так же используется.

В свою очередь, руководитель фонда "Герои Отечества", Герой Советского Союза инок Киприан (в миру Валерий Бурков) сообщил, что богослужения и церковные таинства могут совершаться и в специально оборудованных машинах, которые ничем не отличаются внешне от боевых.

По его словам, сейчас в связи с этим в стране проводятся различные опытно-конструкторские разработки. "Есть определенные потребности в таких машинах, насколько массово [их производить] - это уже военные должны смотреть", - сказал он.

Бурков от РПЦ занимается духовной помощью российским военнослужащим, оказавшимся в госпиталях после ранений в зоне спецоперации.