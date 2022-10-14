Первый запуск ракеты-носителя британской компании завершился падением в море

Skyrora намерена запустить в 2023 году полноценную 23-метровую ракету-носитель Skyrora XL с космодрома Саксаворд, который в настоящее время сооружают на Шетландских островах у берегов Шотландии

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Первый запуск ракеты-носителя Skylark L британского производителя космической техники Skyrora с полигона на полуострове Лаунганес в Исландии закончился в четверг падением аппарата в море. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Запуск Skylark L осуществлялся в целях тестирования систем ракеты и пусковых процедур. Изначально планировалось поднять 11-метровый аппарат на высоту более чем 100 км над уровнем моря, однако из-за технической проблемы он упал в воду примерно в 500 м от пусковой площадки почти сразу после старта, поясняет Би-би-си.

Как сообщают представители компании, "это не нарушило никаких планов". Skyrora намерена запустить в 2023 году полноценную 23-метровую ракету-носитель Skyrora XL с космодрома Саксаворд, который в настоящее время сооружается на Шетландских островах у берегов Шотландии.

"Хотя этот запуск прошел не совсем так, как мы ожидали, это был ценный опыт", - резюмировал основатель и генеральный директор Skyrora Владимир Левыкин.

Skylark L - "зондирующая ракета" (ракетный зонд), работающая на керосине и перекиси водорода. Она предназначена для того, чтобы поднимать научные грузы на достаточную высоту на несколько минут для проведения экспериментов в условиях невесомости. Ракета не предназначена для достаточно высокого и быстрого подъема, поэтому ее называют суборбитальной.