Главнокомандующий ВМФ России встретил моряков, прибывших из дальнего похода в Кронштадт

В Кронштадт вернулись экипажи подводной лодки "Новороссийск" и спасательного буксира "Сергей Балк"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов встретил моряков, прибывших из дальнего похода в Кронштадт. Об этом в четверг сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня в Кронштадт после выполнения задач дальнего похода в Средиземном море прибыли экипажи подводной лодки "Новороссийск" и спасательного буксира "Сергей Балк". Церемония торжественной встречи моряков состоялась на плацу военного городка соединения кораблей Ленинградской военно-морской базы. Вернувшихся из похода моряков лично встречал Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов", - говорится в сообщении.

Главком ВМФ поздравил подчиненных с успешным выполнением поставленных задач в дальней морской зоне и вручил экипажам подводной лодки и буксира традиционных жареных поросят, а отличившимся военнослужащим - заслуженные награды.

В торжественных мероприятиях также приняли участие глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк и военнослужащие Ленинградской военно-морской базы.

8 октября источник в кораблестроительной отрасли сообщал ТАСС, что подводная лодка "Новороссийск" проекта 636.3 Черноморского флота после многомесячной вахты в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России пройдет плановый ремонт на одном из предприятий на северо-западе России. Отмечалось, что это будет либо Кронштадтский морской завод, либо предприятие "Адмиралтейские верфи" (оба завода входят в систему Объединенной судостроительной корпорации). Ремонт продлится три-четыре месяца.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ЧФ России регулярно входят в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. До последнего времени это были "Новороссийск" и "Краснодар". Субмарины этого проекта неоднократно наносили удары по целям террористов в Сирии ракетами "Калибр-ПЛ" из акватории Средиземного моря. Они также наносили удары по целям на Украине в ходе специальной военной операции из акватории Черного моря.