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Военное обозрение

Палубный истребитель МиГ-29К ВМС Индии потерпел крушение недалеко от Гоа

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Индии потеряли очередной палубный истребитель, МиГ-29К морской авиации потерпел крушение недалеко от штата Гоа, упав в море. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Индии.

Согласно сообщению, крушение самолета произошло утром в среду, 12 октября, при выполнении тренировочного полета. Истребитель морской авиации МиГ-29К возвращался на военно-морскую базу Ганза (Даболим) близ Гоа, однако не долетел, упав в море. Предварительная причина - техническая неисправность, но окончательные выводы сделает специальная комиссия. Пилот истребителя катапультировался и был благополучно подобран судном поисково-спасательной службы ВМС Индии.

Отмечается, что это уже пятый истребитель МиГ-29К, потерянный индийскими ВМС с 2018 года. В результате всех аварий один пилот погиб, все остальные остались живы. Всего ВМС Индии закупили в России 45 палубных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ по двум контрактам 2004 и 2010 годов. Поставки самолетов новой постройки продолжались с 2009 года по 2016. Они стоят на вооружении 300-й и 303-й эскадрилий морской авиации ВМС Индии на авиабазе Ганза (Даболим) в Гоа.

Как пишет блог BMPD, в последние годы индийские военные неоднократно жаловались на качество российских истребителей МиГ-29К/КУБ, а также отсутствие технической поддержки со стороны корпорации. На сегодняшний день в технически исправном состоянии находится менее половины закупленных истребителей, в то же время никаких подвижек с российской стороны в этом вопросе нет.

Напомним, что российские истребители МиГ-29К/КУБ вошли в авиакрыло первого самостоятельно построенного Индией авианосца INS Vikrant, однако в дальнейшем индийцы планируют заменить их на отечественный истребитель Tejas или французские Rafale M или американские F-18 Super Hornet.

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МиГ-29К
МиГ-29КУБ
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