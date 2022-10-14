Войти
РИА Новости

Минобороны опубликовало видео с применением боеприпаса "Ланцет" по ВСУ

383
0
0

Минобороны опубликовало видео с применением модернизированного боеприпаса "Ланцет" по ВСУ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство обороны впервые опубликовало видео, на котором запечатлено применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против украинских боевиков.

На кадрах показано изображение с головки самонаведения дрона, подлетающего к стоящему на обочине внедорожнику, вокруг которого находились солдаты ВСУ. Далее демонстрируется район цели, снятый с другого беспилотника, где видно ту же машину в ракурсе сверху. В этот момент к ней сбоку подлетает "Ланцет", после чего беспилотник-камикадзе попадает в автомобиль и подрывает его.

В ролике также заметно, что украинские военные в последний момент заметили приближающийся дрон и начали разбегаться, но их всех накрыло взрывом.

В июле источник РИА Новости сообщал, что российские военные в рамках спецоперации начали применять для уничтожения украинской пехоты модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет". Эти дроны по сравнению с базовой версией имеют увеличенную продолжительность полета в один час и более мощную боевую часть с массой свыше пяти килограммов.

Модернизированный "Ланцет" получил новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. Это хорошо видно на представленном Минобороны видео.

У базовой версии "Ланцета", разработанной компанией ZALA AERO, — два симметричных X-образных крыла. Она оснащена трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.

Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.10.2015
Новинки "Интерполитеха-2015": снайперская винтовка "Выхлоп" и беспилотник ZALA
24.02.2015
"Калашников" начнет выпускать разведывательные беспилотники и катера
27.02.2013
В России создана помехоустойчивая система управления БЛА
09.04.2012
Портфель заказов ZALA AERO на 2012 год составляет десятки комплексов
09.11.2010
Поворот винта
22.10.2009
Новости "Интерполитех-2009". Концерн "Вега" представляет продукцию для пограничников
24.11.2008
НА ВЫСТАВКЕ "ИНТЕРПОЛИТЕХ" БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ВВТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО