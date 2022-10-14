Минобороны опубликовало видео с применением боеприпаса "Ланцет" по ВСУ

Минобороны опубликовало видео с применением модернизированного боеприпаса "Ланцет" по ВСУ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство обороны впервые опубликовало видео, на котором запечатлено применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против украинских боевиков.

На кадрах показано изображение с головки самонаведения дрона, подлетающего к стоящему на обочине внедорожнику, вокруг которого находились солдаты ВСУ. Далее демонстрируется район цели, снятый с другого беспилотника, где видно ту же машину в ракурсе сверху. В этот момент к ней сбоку подлетает "Ланцет", после чего беспилотник-камикадзе попадает в автомобиль и подрывает его.

В ролике также заметно, что украинские военные в последний момент заметили приближающийся дрон и начали разбегаться, но их всех накрыло взрывом.

В июле источник РИА Новости сообщал, что российские военные в рамках спецоперации начали применять для уничтожения украинской пехоты модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет". Эти дроны по сравнению с базовой версией имеют увеличенную продолжительность полета в один час и более мощную боевую часть с массой свыше пяти килограммов.

Модернизированный "Ланцет" получил новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. Это хорошо видно на представленном Минобороны видео.

У базовой версии "Ланцета", разработанной компанией ZALA AERO, — два симметричных X-образных крыла. Она оснащена трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.

Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.