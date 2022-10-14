В ГД заявили, что у России нет необходимости применять ядерное оружие

Как отметил депутат Михаил Шеремет, это показали удары по объектам критической инфраструктуры на Украине

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Удары по объектам критической инфраструктуры на Украине показывают, что России для обеспечения безопасности не нужно применять ядерное оружие. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Исчерпывающий ответ [Украине] еще будет. Сейчас он продолжается, это системная работа не одного дня. И если наши оппоненты провоцировали нас на применение ядерного оружия, то Россия всем показывает, что у нее в колоде серьезные козыри и нет абсолютно никакой необходимости применять ядерное оружие для того, чтобы решить вопросы по обеспечению безопасности своей территории и граждан", - сказал депутат в четверг в ходе круглого стола на тему массированных ударов по украинской инфраструктуре.

Шеремет также подчеркнул, что с террористами нельзя "вести переговоры", необходимо их устранить. "Тот урон, который они наносят [нашей] инфраструктуре, жизни и здоровью наших граждан, - они подлежат только ликвидации", - добавил депутат.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими.