Франция намерена продолжить поставлять Украине оборонное снаряжение и обучать ее военных

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR.

Глава министерства вооруженных сил страны Себастьен Лекорню напомнил о создании фонда для закупки вооружений для нужд Киева в размере €100 млн

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Франция намерена продолжить поставки военного снаряжения Киеву и участие в подготовке личного состава. Об этом сообщило в четверг министерство вооруженных сил Франции по итогам участия главы ведомства Себастьена Лекорню во встрече контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе.

"Мы должны вместе подготовить программу долгосрочной поддержки Украины и учитывать все возможные сценарии развития конфликта", - сказал Лекорню.

Он напомнил о создании фонда для закупки вооружений для нужд Киева в размере €100 млн. Глава военного ведомства также отметил, что Франция ранее выделила €450 млн для поставок различного военного снаряжения на Украину.