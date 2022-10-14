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ТАСС

Франция намерена продолжить поставлять Украине оборонное снаряжение и обучать ее военных

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Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR
Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR.
Источник изображения: US Army

Глава министерства вооруженных сил страны Себастьен Лекорню напомнил о создании фонда для закупки вооружений для нужд Киева в размере €100 млн

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Франция намерена продолжить поставки военного снаряжения Киеву и участие в подготовке личного состава. Об этом сообщило в четверг министерство вооруженных сил Франции по итогам участия главы ведомства Себастьена Лекорню во встрече контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе.

"Мы должны вместе подготовить программу долгосрочной поддержки Украины и учитывать все возможные сценарии развития конфликта", - сказал Лекорню.

Он напомнил о создании фонда для закупки вооружений для нужд Киева в размере €100 млн. Глава военного ведомства также отметил, что Франция ранее выделила €450 млн для поставок различного военного снаряжения на Украину. 

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Страны
Украина
Франция
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