Источник: спровоцировать сбой в работе Starlink можно, заглушив управляющий канал

По словам собеседника агентства, полное понимание относительно того, что система спутниковой связи Starlink на Украине перестала работать, пока отсутствует

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полное понимание относительно того, что система спутниковой связи Starlink на Украине перестала работать, пока отсутствует, однако влиять на ее работу можно, например, заглушив управляющий канал путем внесения помех в полосу сигнала. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник, работающий в соответствующей сфере.

"Полного понимания того, что система Starlink на Украине перестала работать, пока нет. В любом случае, спровоцировать сбой в работе системы возможно только "наверху", то есть путем определенного воздействия на орбитальную группировку", - сказал собеседник агентства. Он указал, что вывести из строя орбитальную группировку или ее часть по понятным причинам невозможно - это будет расценено, как агрессия, - однако существуют возможности заглушить управляющий канал путем внесения помех в полосу сигнала либо на так называемый даунинг (передача сигнала с более высоких по орбите спутников на низкие - прим. ТАСС), либо на командную линию.

3 октября Илон Маск (американский инженер и предприниматель, основатель компании SpaceX, разработавшей Starlink) заявил, что поставил на Украину терминалы своей системы на $80 млн, это от 5 до 6 тыс. штук. Таким образом, возможность слежения за обстановкой в онлайн-режиме получили практически все командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиная от ротного звена и выше.

По оценке собеседника агентства, сами терминалы малоуязвимы и практически ничего не излучают. "Эти терминалы - двух видов. Первый - высокоточный, частично стационарный, для его развертывания требуется 5-6 минут. Второй - мобильный, можно работать в движении при определенной потере точности", - рассказал он. О том, какие именно терминалы поставлены на Украину, информации нет.

Проект компании SpaceX представляет собой группировку запущенных на земную орбиту малых космических аппаратов (МКА). Они предназначены для обеспечения пользователям бесперебойного доступа в интернет в глобальном масштабе. В 2018 году компания Маска получила разрешение на предоставление услуг широкополосного доступа в сеть с использованием группировки из более чем 11 тыс. МКА.

27 февраля 2022 года Маск сообщил, что открыл доступ к своей системе на территории Украины. В марте американские СМИ сообщали, что украинская армия использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи.

В начале октября газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила о проблемах с работой терминалов Starlink, которые еще весной были направлены компанией Маска Киеву. Сам предприниматель не стал комментировать сообщения о сбоях в работе терминалов системы указав, что "это конфиденциальная информация".