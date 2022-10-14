Польша получит американские "Абрамсы". Своих танков уже не осталось

Польша приобретет у США 116 танков Abrams, сообщает Defence 24. Эти машины предназначены для пополнения запасов техники после того, как польская сторона передала Украине более 230 собственных танков. Оплата будет произведена за счет финансовой поддержки США.

Якуб Паловский

Как стало известно порталу Defence24.pl, Польша приобретет у США танки за счет средств, переданных польской стороне американцами в связи с военными действиями на Украине.

В ответ на запрос издания в пресс-службе Минобороны РП сообщили, что: "средства, поступающие от американского фонда Foreign Military Financing (FMF), представляют собой целевую поддержку, и одним из предполагаемых направлений их применения является финансирование контракта на поставку Вооруженным силам Польши танков M1A1 ABRAMS".

Таким образом подтвердились предположения, что средства в размере 288,6 миллионов долларов, утвержденные Конгрессом США в конце сентября, будут использованы, в частности, для приобретения 116 танков M1A1 SA Abrams для польской армии. Министерство обороны РП начало переговоры о поставках этих машин для скорейшего пополнения запасов техники. Такая необходимость возникла после того, как польская сторона передала Украине более 230 собственных танков Т-72М/М1/М1Р, а также некоторое количество ПТ-91 Twardy.

M1A1 SA – это старая версия "Абрамсов", но прошедшая модернизацию, в частности, в области системы управления огнем и защиты внутреннего пространства. Она до сих пор используется, в частности, в подразделениях Национальной гвардии, в том числе тех, которые несли службу в Ожише и Бемове Писком в 2018-2019 годах в составе батальонной боевой группы НАТО. Согласно предварительным заявлениям Министерства обороны, первые танки должны поступить в Польшу в следующем году.

Как сказал в разговоре с изданием инспектор Сухопутных войск и уполномоченный по внедрению танков Абрамс дивизионный генерал Мацей Яблонский: "116 танков М1А1 также имеют полный пакет поддержки и обеспечения. То есть там есть сопутствующие мосты, так называемый Joint Assault Bridge, машины технического обеспечения M88A2 Hercules, а также командные машины. Вместе с партией из 116 танков мы также приобретаем большой логистический пакет и тренажеры". Генерал Яблонский добавил, что все "Абрамсы" – как старые, так и новые M1A2 SEPv3 – будут использоваться в подразделениях 18-й Механизированной дивизии. В дальнейшем танки предполагается модернизировать.

Напомним, Польша приобрела в апреле 250 танков M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующими машинами, боеприпасами и большим логистическим и учебным пакетом за 4,74 миллиарда долларов. Соглашение не предусматривало передачу технологий и офсетных обязательств.

Что касается "Абрамсов" старой версии, министр обороны Мариуш Блашчак еще в июле заявил телеканалу Polsat News, что Польша закупает танки М1А1 "на льготных условиях". "В принципе, мы платим только за их возвращение в рабочее состояние, поскольку в настоящее время они законсервированы, а также за логистический пакет и запасные части". Однако на данный момент стоимость контракта неизвестна. "Общая стоимость заказа будет определена в соглашении-оферте (LOA)", – сообщил Оперативный центр Министерства обороны. То есть, соглашение еще предстояло утвердить.

Foreign Military Financing – это инструмент финансирования оборонного потенциала союзников США. Среди его крупнейших бенефициаров, в частности, Израиль и Египет, однако ранее в рамках FMF технику получала и Польша (например, пакет модификаций и обучения, сопровождающий первый C-130E Hercules). Средства в размере 288,6 миллионов долларов являются частью пула в размере 2,2 миллиардов долларов, предназначенного для передачи Украине и 17 другим странам региона в связи с угрозой со стороны России. Например, Чехия, передавшая Украине вертолеты Ми-24 и заменившая их американскими AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, получила из этого пула 100 миллионов долларов.