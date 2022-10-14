Войти
ТАСС

Боррель: конфликт на Украине ведет к зарождению нового мира и обновлению ЕС

309
0
0
Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AFP 2022 / JOHN THYS

Как отметил верховный представитель ЕС, период после холодной войны уже завершился

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине ведет к возникновению нового мира и обновлению Евросоюза, период после холодной войны уже завершился. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал в четверг на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"[Ситуация] после холодной войны завершилась с началом украинской войны, с началом российской агрессии против Украины. И мы, конечно, проживаем создание нового мира, потому что эта война меняет многое. И, конечно, изменяет Евросоюз. Эта война создаст другой Европейский союз", - указал он.

Боррель также отмел точку зрения, согласно которой собственная внешняя политика Евросоюза "завершилась" из-за конфликта на Украине, так как Европа якобы "слепо" следует за Вашингтоном. Напротив, указал дипломат, Европа стала чувствовать себя увереннее и начала "продвигать" свою позицию, как в иностранных делах, так и в сфере обороны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
18.07.2022
Россия нашла способ помешать Украине получать боевые вертолеты
11.07.2022
Стало известно, зачем США стремятся к расширению НАТО
16.02.2022
Al-Quds: Путин воспользовался козырем и выиграл сражение в новой "холодной войне"
03.06.2021
Саммит Байден — Путин: ждать чудес Украине не стоит (Atlantic Council, США)
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
03.01.2017
Гонка вооружений, в которой РФ не будет участвовать (Stratfor, США)
08.12.2014
В России для Крыма турбин пока нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО