Боррель: конфликт на Украине ведет к зарождению нового мира и обновлению ЕС

Как отметил верховный представитель ЕС, период после холодной войны уже завершился

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине ведет к возникновению нового мира и обновлению Евросоюза, период после холодной войны уже завершился. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал в четверг на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"[Ситуация] после холодной войны завершилась с началом украинской войны, с началом российской агрессии против Украины. И мы, конечно, проживаем создание нового мира, потому что эта война меняет многое. И, конечно, изменяет Евросоюз. Эта война создаст другой Европейский союз", - указал он.

Боррель также отмел точку зрения, согласно которой собственная внешняя политика Евросоюза "завершилась" из-за конфликта на Украине, так как Европа якобы "слепо" следует за Вашингтоном. Напротив, указал дипломат, Европа стала чувствовать себя увереннее и начала "продвигать" свою позицию, как в иностранных делах, так и в сфере обороны.