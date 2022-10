Западная пресса о назначении генерала Суровикина

Как сообщило 8 октября 2022 года информационное агентство РИА Новости, Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что "решением Министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин".

Сергей Суровикин в 2008-2010 годах был начальником Главного оперативного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, затем был первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа, а после - Восточного военного округа. В 2013-2017 годах являлся командующим войсками Восточного военного округа. С марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019 года руководил группировкой российских войск в Сирии. 8 декабря 2017 года получил звание Героя России. С 31 октября 2017 года является командующим Воздушно-космическими силами Российской Федерации. В августе 2021 года присвоено воинское звание генерала армии. С июня 2022 года являлся командующим российской группировкой "Юг" в зоне специальной военной операции на Украине

Назначение генерала Суровикина первым полноценным командующим СВО вызвало многочисленные комментарии западной прессы. В частности, британская газета "The Financial Times" опубликовала материал Max Seddon, Christopher Miller "Vladimir Putin taps ‘General Armageddon’ to reverse Ukraine battlefield failures. Sergei Surovikin has a reputation for ruthlessness that was honed during Russia’s brutal Syria campaign" ("Владимир Путин использует "генерала Армагеддона", чтобы обратить вспять неудачи на поле боя в Украине. Сергей Суровикин имеет репутацию человека безжалостного; эта репутация была наработана им во время жестокой российской кампании в Сирии").

Генерал армии Сергей Суровикин (с) Министерство обороны Российской Федерации

На этой неделе Владимир Путин дал ключ к разгадке того, кто стоит за самой мощным ракетным ударом России за все время ее полномасштабного вторжения на Украину.

В телевизионном обращении, восхваляющем операцию и предупреждающем о дальнейших действиях, президент России заявил, что распорядился нанести в понедельник удары по городам по всей Украине в отместку за нападение на Крымский мост, соединяющий Россию с аннексированным украинским полуостровом Крым, "по рекомендации министерства обороны".

Это замечание указывало на Сергея Суровикина, бескомпромиссного генерала, двумя днями ранее назначенного командующим силами вторжения Москвы.

Аналитики считают, что этим назначением на должность человека, прозванного "свирепым" и "генералом Армагеддоном", Путин дал понять, что его реакцией на неудачи России на поле боя станет усиление войны.

"Суровикин напоминает маршала Жукова, стоявшего во главе Красной Армии Советского Союза во Второй мировой войне", - говорит директор московского военного аналитического Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Он жесткий лидер, знающий, как вести войну. Он реально крутой; это вам не тихий пьяница или псевдоинтеллектуал. Он настоящий боец, который не боится говорить правду начальству".

В прошлом главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, Суровикин возглавил спецоперацию, когда засбоившая семимесячная кампания Москвы достигла своего апогея.

В последние недели Украина освободила часть своей оккупированной Россией территории, несмотря на решение Путина в одностороннем порядке аннексировать четыре региона на юго-востоке страны, что поставило Москву в унизительное положение в связи с утратой земель, на которые она претендовала, как на часть России, еще совсем недавно.

После этого Кремль санкционировал волну публичной критики вооруженных сил, поскольку проблемы, которые они испытывают с личным составом, боеприпасами и материально-техническим обеспечением, а также крайне непопулярная мобилизационная кампания стали слишком очевидными, чтобы их игнорировать.

"Проблемы российских военных не из тех, что можно решить, назначением другого командующего", - считает Майкл Кофман, военный аналитик и директор программы российских исследований в CNA, американском военном аналитическом центре. "Но если вы посмотрите на действия [Суровикина] с лета [когда он командовал российскими войсками на южном фронте], то российские войска на юге оказались в наименее худшем положении".

56-летний Суровикин получил скандальную известность в ходе военных действий в Сирии, где он дважды занимал должность командующего группировкой российских войск и сил, поддерживающей режим Башара Асада. Правозащитная организация "Хьюман Райтс Вотч" назвала его в числе должностных лиц, которые "могут нести ответственность как командиры и начальники" за удары по гражданским объектам; в отчете организации за 2020 год утверждается, что он отдавал приказы об ударах по жилым домам, учебным и лечебным учреждениям. Сообразно этой тактике российские ракеты в понедельник и вторник поразили объекты гражданской инфраструктуры, включая детскую игровую площадку в Киеве; это произошло вопреки неоднократным заявлениям Москвы о том, что целью были только военные объекты.

Украинские официальные лица заявили, что назначение Суровикина и недавние авиаудары являются частью кампании запугивания.

"По мере эскалации они привлекают все более опасных людей. Этот товарищ был известен как сирийский мясник. Они выставили против нас злодея, чтобы напугать. Но мы не станем бояться", - заявил Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании. "Они, наконец-то, поняли, что ничего не могут сделать на земле... Поэтому они пригласили представителя авиации, чтобы попытать счастья. Для меня это означает, что Путин действительно разочарован, реально отчаялся".

Назначение Суровикина может также успокоить российских сторонников жесткой линии, которые призвали нанести удары по критической инфраструктуре Украины, считают аналитики.

У него была репутация безжалостного человека после попытки государственного переворота 1991 года, предпринятой советскими сторонниками жесткой линии, когда он возглавил армейское подразделение, отправленное для подавления демократических протестов. Путч провалился, и Суровикин был заключен в тюрьму на шесть месяцев после того, как войска под его командованием убили трех безоружных демонстрантов. Но обвинения против него были сняты, а сам он был освобожден и повышен в должности.

Последующая карьера Суровикина была отмечена жестокостью и неоднократным безнаказанным нарушением закона, напоминает Илья Венявкин, историк, который писал о генерале: "Он из тех, кто готов выполнять приказы, во что бы то ни стало, и никогда не признает никаких ошибок. И скажут, что он все сделал правильно, и поэтому в следующий раз он будет еще более жестоким".

В 1995 году Суровикин был арестован за незаконный оборот оружия и приговорен к условному сроку, который впоследствии был отменен. В 2004 году один из подчиненных обвинил его в рукоприкладстве, в то время как другой покончил с собой после того, как Суровикин подверг его критике. Во время кровавой кампании России в Чечне в середине 2000-х годов Суровикин поклялся убить трех чеченцев за каждого потерянного им солдата. Старейшая правозащитная организация России "Мемориал" обвинила возглавляемое им соединение в военных преступлениях, включая пытки, похищение людей и, по меньшей мере, одно убийство.

Несмотря на свою дурную славу, Суровикин продемонстрировал способность вдохновлять своих подчиненных, считает Пухов из московского Центра анализа стратегий и технологий. "Он прошел через всё, включая два срока в заключении, и даже это не сломило его. Это означает, что он может вдохновлять войска и имеет авторитет во всех вооруженных силах".

Репутация генерала помогла ему привлечь на свою сторону некоторых самых яростных критиков армии, в том числе чеченского лидера Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, основателя российской группировки наемников "Вагнер".

Кадыров заявил, что он "на 100 процентов удовлетворен" ходом военных действий после ракетных ударов в минувший понедельник; в свою очередь, Пригожин охарактеризовал Суровикина как "легендарную личность" и сказал, что его имидж реваншиста - это то, к чему должна стремиться вся Россия.

"Суровкин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной", - написал Пригожин в приложении для социальных сетей Telegram в выходные.

Похвала сторонников жесткой линии предполагает, что Суровикин разделяет их требование о мобилизации российских резервов в качестве "пушечного мяса", заявил Кирилл Рогов, приглашенный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

Решение Путина имело неприятные последствия и внутри собственной страны: в Казахстан бежало больше уклонистов, нежели было мобилизовано в армию. Но призыв дополнительно 200 тысяч человек позволяет России продолжать вести военные действия, не беспокоясь о больших потерях, считает Рогов.

"В последние несколько месяцев им приходилось быть осторожными в вопросе потерь, потому что контрактники просто разрывали контракт и убегали", - говорит Рогов. "Теперь они могут перестать переживать о... больших потерях".

Назначение Суровикина "вписывается в традиционную мифологию: у вас есть никудышные командиры, которые ведут русскую армию к поражению, и вам нужен какой-нибудь свирепый воин, который может переломить ход войны, разобраться со снабжением и сильной рукой восстановить порядок", - сказал историк Венявкин.

Путин, похоже, решил, что "Советский Союз развалился, потому что у них не было людей, готовых применить крайнюю силу", добавил он. "Итак, теперь, если у нас есть геополитическая угроза, определяемая только Путиным и людьми, находящимися у власти, для защиты от нее они готовы использовать любую силу, которую сочтут целесообразной".