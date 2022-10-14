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ЦАМТО

Береговая охрана Республики Корея получила новый вертолет S-92

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Sikorsky_S-92
Sikorsky S-92. Фото пресс-службы MCA.

ЦАМТО, 13 октября. Береговая охрана Республики Корея приняла третий поисково-спасательный вертолет S-92 производства компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin).

Как заявлено, увеличение флота S-92 Береговой охраны Южной Кореи расширяет ее возможности по обеспечению безопасности на море, проведению поисково-спасательных операций, оказанию экстренной медицинской помощи и спасению жизней пострадавших в стихийных бедствиях.

Sikorsky также продолжает обеспечивать техническую поддержку флота S-92 Береговой охраны Кореи. Кроме того, в следующем году компания намерена поставить четвертый вертолет S-92.

С 2014 года Береговая охрана Республики Корея провела 195 спасательных операций, налет вертолетов превысил 2700 часов.

Общий налет поставленных Sikorsky в 28 стран мира вертолетов S-92 недавно достиг 2 млн. часов.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку первого вертолета S-92 компания Sikorsky заключила с командованием Береговой охраны Республики Корея в декабре 2011 года в рамках программы закупки многоцелевых тяжелых вертолетов. Решение было принято по результатам конкурса с участием трех претендентов. При этом южнокорейская сторона высказала намерение приобрести три дополнительных вертолета. Первый S-92 был принят на вооружение Береговой охраны Республики Корея в марте 2014 года. Второй вертолет был поставлен в июне 2017 года. В апреле 2022 года один из S-92 потерпел катастрофу, приведшую к гибели двух членов экипажа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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