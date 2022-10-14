В Белоруссии рассказали, при каких условиях Минск может начать воевать

МОСКВА, 13 октября/ Радио Sputnik. Белоруссия не будет воевать и предъявлять претензии, если ее государственная граница не будет нарушена, заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

"К сожалению, Запад столкнул славянские народы лбами, и теперь пытаются втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор", – цитирует его госагентство "БелТА".

По мнению Вольфовича, Запад старается "найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть нашу страну в военный конфликт".

Ранее радио Sputnik сообщило, зачем Владимир Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией.

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