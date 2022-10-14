Роскосмос заявил о рекордной серии успешных пусков космических ракет

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения для Минобороны РФ на космодроме Плесецк.

В госкорпорации отметили, что Россия за четыре года провела 91 успешный старт космических ракет-носителей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия за четыре года провела 91 успешный старт космических ракет-носителей, что является рекордом. Об этом сообщается в четверг на сайте Роскосмоса.

"Рекордная серия успешных пусков российских космических ракет-носителей продолжается уже четыре года. С октября 2018 года по настоящее время проведен 91 подряд успешный пуск ракет-носителей: 43 - с космодрома Байконур, 31 - с Плесецка, 9 - из Гвианского космического центра, 8 - с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что 75 из них - пуски ракет-носителей семейства "Союз" (32 "Союза-2.1б", 25 "Союзов-2.1а", по 5 "Союзов-ФГ" и "Союзов-СТ-Б", по 4 "Союза-2.1в" и "Союза-СТ-А"), 10 - пуски ракет-носителей "Протон-М" и по 3 пуска ракет-носителей семейства "Ангара" (2 "Ангары-А5" и 1 "Ангара-1.2") и "Рокот".

В июне 2021 года Россия побила предыдущий национальный рекорд, когда с февраля 1992 года по март 1993-го было совершено 59 успешных пусков космических ракет-носителей подряд.

12 октября ракета-носитель "Протон-М" со спутником "Ангосат-2" стартовала с космодрома Байконур. Россия и Ангола договорились о создании спутника взамен утраченного аппарата "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур, но на следующий день с ним пропала связь.