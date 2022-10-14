Армия США ищет «противоядие» от российских дронов-камикадзе, действующих на Украине

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Успешное применение Вооруженными силами РФ барражирующих боеприпасов в ходе специальной военной операции привело к тому, что армия США уже ищет «противоядие» от российских дронов-камикадзе, действующих на Украине. Она ожидает, что в этом ей помогут идеи, которые в самое ближайшее время появятся у представителей местной оборонной промышленности.

Как сообщает американский журнал Defense News, данная тема обсуждалась на брифинге во время ежегодной конференции Ассоциации армии Соединенных Штатов в Вашингтоне.

Начальник отдела закупок и ресурсов Объединенного управления армии по борьбе с беспилотными летательными аппаратами полковник Майк Парент сказал, что угроза барражирующих боеприпасов вызывает у него серьезную озабоченность.

Односторонняя атака - это то, что развивается. Поэтому мы должны развиваться вместе с этим

- заявил он.

По его словам, возглавляемая им служба в течение недели или двух будет готова направить официальный запрос промышленности с целью создания технологии для борьбы с беспилотниками потенциального противника. Работа будет сосредоточена на противодействии дронам 3-й группы, то есть классу небольших БПЛА, которые весят от 25 до 600 килограммов.

Сегодня в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны» появилась информация об упавшем под Винницей истребителе МиГ-29 ВВС Украины. Это произошло, когда он попытался сбить дрон-камикадзе «Герань-2» Вооруженных сил РФ.