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ЦАМТО

В штаб-квартире НАТО 15 стран подписали документ о создании общеевропейской системы ПВО

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Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюселле
Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюселле.
Источник изображения: © AFP 2022 / VALERIA MONGELLI

ЦАМТО, 13 октября. По инициативе Германии 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 13 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны", – написала бельгийский министр в Twitter.

По словам министра, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.

По данным СМИ, к инициативе, помимо Бельгии и Германии, также присоединились 13 европейских государств: Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения, сообщает агентство.

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Латвия
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Нидерланды
Норвегия
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия
Чехия
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