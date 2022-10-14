В штаб-квартире НАТО 15 стран подписали документ о создании общеевропейской системы ПВО

Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюселле.

ЦАМТО, 13 октября. По инициативе Германии 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 13 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны", – написала бельгийский министр в Twitter.

По словам министра, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.

По данным СМИ, к инициативе, помимо Бельгии и Германии, также присоединились 13 европейских государств: Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения, сообщает агентство.