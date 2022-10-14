Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ

Как считает верховный представитель ЕС, масштабы ответных военных мер Запада "приведут к уничтожению российской армии"

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным. Об этом заявил в четверг верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС. Масштабы ответных военных мер Запада якобы "приведут к уничтожению российской армии", считает он.

Боррель также сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "не блефует", когда говорит о том, что будет защищать свою территорию "всеми доступными средствами". По словам главы внешнеполитической службы ЕС, западные страны "тоже не блефуют", когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.

Он добавил, что весь мир заинтересован в том, "чтобы [конфликт на Украине] закончился". По словам Борреля, ЕС "необходимо продолжать оказывать поддержку" республике и "искать дипломатические пути" урегулирования конфликта. "Пока что таковые отсутствуют", - уточнил глава внешнеполитической службы ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 6 октября, что Вашингтон и другие западные столицы могут быть заинтересованы в эскалации ситуации вокруг применения ядерного оружия, чтобы впоследствии списать вину на Москву. По ее словам, это делается в рамках деструктивной линии Вашингтона на обеспечение себе глобального доминирования, без оглядки на опасность провоцирования прямого вооруженного столкновения крупнейших ядерных держав, чреватого катастрофическими последствиями.