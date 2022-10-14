Байден пообещал Украине системы ПВО. Но об этом нюансе он умолчал

Байден пообещал, что США предоставят Украине системы ПВО, пишет Newsweek. Однако, как отмечают эксперты, американцы не могут решить, что именно стоит отправить Киеву. А кроме того, оружие ещё только предстоит произвести, а на это уйдут годы.

Ник Мордованец (Nick Mordowanec)

После недавних атак России президент Джо Байден пообещал "продолжать оказывать Украине необходимую для самообороны поддержку", но пока неизвестно, в каком виде США предоставят эту военную помощь.

В понедельник, не вдаваясь в подробности, Байден заявил президенту Владимиру Зеленскому, что в пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны.

В прошлом США отправляли высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и "Стингеры". Кроме того, они планируют предоставить Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями Габриэла Ивелис Роса Эрнандес (Gabriela Iveliz Rosa Hernández) заявила Newsweek, что политика американского правительства заключается в том, чтобы предоставлять Украине оружие, "которое необходимо для текущей борьбы".

"Украина давно мечтала о противовоздушных системах, чтобы защититься от российских ракетных ударов, — сказала Эрнандес. — Теоретически Украина могла бы использовать больше таких передовых систем, как 'Пэтриот' или 'Железный купол', для перехвата ракет. Союзники НАТО также могли бы предоставить больше противовоздушных систем С-300, как они делали на начальной стадии конфликта, потому что украинцы уже знают, как их использовать и обслуживать".

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил CNN, что США продолжат помогать Украине системами ПВО ближнего и дальнего действия, но опять же не пояснил, какими именно.

В августе Байден объявил, что пакет помощи будет включать в себя восемь новых комплексов NASAMS. Ни один из них пока не отправили на Украину. Доставка первых двух ожидается в ноябре.

Как отметила Эрнандес, решение США о том, какие системы отправить Киеву, зависит от различных факторов. При этом эксперт добавила, что поставки NASAMS подпадут под новый пакет американской помощи Украине в области безопасности, а он включает в себя более мелкие системы, которые проще обслуживать.

Политический аналитик Института Катона Джордан Коэн (Jordan Cohen) заявил Newsweek, что перед тем, как отправить на Украину комплексы NASAMS и другие системы защиты, о которых ходили слухи, нужно сначала ещё заключить контракт на их закупку, а потом их произвести.

"Процесс закупки оружия обычно занимает годы, на доставку требуется порой пять лет или даже больше", — отметил Коэн. "Причина, по которой Украине так быстро предоставили вооружение, заключается в том, что его взяли со склада. А что касается тех двух систем, которые должны доставить, то их всего две из обещанных восьми. На разработку, создание и доставку оставшихся шести уйдут годы", — добавил он.

Системами NASAMS сейчас владеют 12 стран: США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и ещё одно государство, название которого не раскрывается.

По словам старшего директора по политике Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Эрата (John Erath), на Украине сейчас развиваются две ситуации.

Эрат заявил Newsweek, что, с одной стороны, HIMARS доказали свою эффективность в этом конфликт. С другой стороны, Россия совершила серию атак по украинской инфраструктуре и, похоже, готова к долгой игре. По мнению Эрата, Москва сосредоточилась на "более широкой картине".

"Она хочет показать, что её возможности по завоеванию территорий будут увеличиваться по мере привлечения большего числа резервистов, что последствия будут становиться более серьезными – ведь звучит всё больше ядерных угроз, объявляется аннексия… Она поднимает ставки, на случай если Украина захватит больше территорий… Следующие шаги будут заключаться в том, чтобы дать Украине возможности смягчить или частично свести на нет нынешние российские угрозы", — сказал эксперт.

Коэн, в свою очередь, заявил, что США и НАТО "испытывают трудности" в выборе, что можно и нужно отправить на Украину.

Системы противовоздушной обороны для защиты перешедших под контроль Киева территорий помогли бы остановить российские бомбардировки, хотя на это уйдёт много времени, считает Коэн.

"Старая поговорка о том, что легче захватить землю, чем удержать её, сейчас очень актуальна, особенно с учётом зависимости Украины от западной военной помощи", — сказал он.

Эрат отметил, что пока не решены более сложные вопросы — такие, например, как, не подумают ли украинцы, что с них хватит, и они уже вернули себе достаточно территорий, чтобы объявить о прекращении огня.

Россия тоже могла бы приостановиться и нарастить силы, а затем атаковать после зимы.

"Пока украинцы были очень решительно настроены, — сказал Эрат. — Я подозреваю, что они захотят продолжать, насколько у них хватит сил… Но мы должны помнить, что речь идёт о человеческих жизнях. Чем дольше длится конфликт, тем больше погибает людей".

Издание Newsweekобратилось к Белому дому за комментариями.