Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации

Оператор беспилотников рассказал о дуэлях и таранах коптерами во время спецоперации

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов Девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик рассказал РИА Новости об основных приемах борьбы против дронов противника.

Так, в рамках спецоперации используются как "дронобойные ружья", которых сейчас не хватает, так и воздушный таран. Собеседник агентства отметил, что знает несколько удачных примеров.

"Знаю случаи — ребята шли на таран, причем умудрялись сохранить свою "птичку", но при этом сбить "птицу" противника. Нужна определенная траектория, чтобы это сделать. Есть у нас умельцы", — сказал Тарик.

Он отметил, что операторов дронов пока не учат приемам воздушного тарана из-за нехватки учебных беспилотников.

"Это не очень эффективно. (В бою. — Прим. ред.) должна создаться определенная ситуация. То есть когда ты ее заметил (машину противника. — Прим. ред.), скорость, угол атаки. <…> Ну и это такой уже размен идет. Раз на раз. Скорее всего, что погибнет и атакующая "птица", — заключил "Тарик".

Учебную группу пилотов-операторов БПЛА сформировали из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих девятого полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.

С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.