Макрон: Франция и Дания поставят Украине еще шесть САУ CAESAR

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR.

ЦАМТО, 13 октября. Франция и Дания работают над поставкой Украине еще шести САУ CAESAR. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"В настоящее время мы вместе с Данией работаем над поставкой Украине дополнительных шести артиллерийских установок CAESAR", – сказал Э.Макрон телеканалу France 2. Он подчеркнул, что Париж будет и далее поставлять Украине вооружения, чтобы она "смогла сопротивляться". В то же время, французский лидер призвал избежать дальнейшей эскалации конфликта.

"Мы также собираемся поставить (Украине – ред.) радары, системы и ракеты противовоздушной обороны", – добавил Э.Макрон.

Ранее французские СМИ писали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.

Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией, напоминает агентство.