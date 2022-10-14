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ЦАМТО

Макрон: Франция и Дания поставят Украине еще шесть САУ CAESAR

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Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR
Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR.
Источник изображения: US Army

ЦАМТО, 13 октября. Франция и Дания работают над поставкой Украине еще шести САУ CAESAR. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"В настоящее время мы вместе с Данией работаем над поставкой Украине дополнительных шести артиллерийских установок CAESAR", – сказал Э.Макрон телеканалу France 2. Он подчеркнул, что Париж будет и далее поставлять Украине вооружения, чтобы она "смогла сопротивляться". В то же время, французский лидер призвал избежать дальнейшей эскалации конфликта.

"Мы также собираемся поставить (Украине – ред.) радары, системы и ракеты противовоздушной обороны", – добавил Э.Макрон.

Ранее французские СМИ писали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.

Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией, напоминает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
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