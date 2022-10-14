Американский генерал заявил о новых возможностях НАТО после начала украинского конфликта

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Начало российской специальной военной операции на Украине открыло НАТО те возможности, которые ранее у блока отсутствовали. Такой вывод сделал из анализа ситуации командир V корпуса армии США генерал-лейтенант Джон С. Колашески.

Как отметил генерал, сейчас страны Европы готовы тратить большие деньги на модернизацию своего вооружения, военной техники, на пополнение их запасов и боевую подготовку личного состава вооруженных сил. Колашески называет это «исторической возможностью» НАТО. Тем более, что сейчас альянс может принять в свои ряды новых членов. Прежде всего, это Финляндия и Швеция, а потом может идти речь и о странах постсоветского пространства.

По мнению командующего норвежской армией генерал-майора Ларса Лервика, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бы самым масштабным событием в истории Скандинавии с момента окончания Второй мировой войны. Шведские и финские вооруженные силы генерал Лервик называет очень боеспособными и подготовленными. Меняется и расклад сил в Балтийском море, поскольку все страны, имеющие к нему выход, за исключением России, будут членами альянса.

В США довольны ростом военных расходов, поскольку теперь Европа будет закупать большое количество оружия. Американскую оборонную промышленность в этом смысле ждут «золотые времена». Наконец, увеличатся военные инвестиции стран Евросоюза, на чем ранее долго настаивали предыдущие американские администрации и с чем европейские правительства категорически не соглашались.

Однако возникает вопрос, сохранится ли эта тенденция в будущем? Ведь конфликт на Украине когда-либо завершится, и европейские страны могут опять сократить военные расходы.

Командующий силами США в Европе генерал Крис Каволи настаивает на том, чтобы требования тратить более 2% ВВП на оборону соблюдались большинством европейских государств. По его словам, эту точку зрения разделяет практически все военное руководство стран, входящих в состав Североатлантического альянса.

Однако амбициозные американские и европейские генералы забывают о том, что перспективы Североатлантического альянса во многом будут зависеть от дальнейшего развития событий на Украине и от политической ситуации в самой Европе. Сейчас энергетический кризис может привести Европу к таким экономическим проблемам, что ей будет либо не до военных расходов, либо эти военные расходы при игнорировании социальных нужд приведут к всплеску протестной активности в большинстве европейских стран и смещению проамериканских правительств.