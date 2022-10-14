Володин пригрозил более жестким ответом на продолжение терактов со стороны Украины

Спикер Госдумы добавил, что "все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, кто окажет сопротивление - уничтожены"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае, если киевский режим продолжит совершать теракты, ответ России будет еще более жестким.

"Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким", - написал он в своем Telegram-канале в четверг.

"Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, кто окажет сопротивление - уничтожены", - подчеркнул Володин.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Несколько крупных предприятий из-за проблем с энергоснабжением остановили или ограничили производство, в ряде регионов объявили веерные отключения.

На Крымском мосту утром 8 октября был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны стоявшего на железнодорожных путях грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал это терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. На данный момент автомобильное движение по Крымскому мосту обеспечено по двум полосам только для легковых автомобилей, железнодорожное движение восстановлено, также работает паромная переправа для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов.