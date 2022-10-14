На верфи Mitsubishi Heavy Industries спущена на воду третья НАПЛ класса "Тайгей"

ЦАМТО, 13 октября. На верфи Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе 12 октября состоялась церемония крещения и спуска на воду НАПЛ (SS-515) "Цзингей", предназначенной для Морских сил самообороны Японии.

(SS-515) "Цзингей" является третьей подлодкой нового класса "Тайгей". НАПЛ планируется передать Министерству обороны Японии в 2023 году после завершения достроечных работ на корпусе, силовой установке, системах вооружения и проведения испытаний.

Головная подводная лодка данной серии, SS-513 "Тайгей", была спущена на воду на предприятии MHI в октябре 2020 года и принята на вооружение в марте 2022 года. В соответствии с "Руководящими принципами программы национальной обороны на 2019 финансовый год и далее", опубликованными в декабре 2018 года, "Тайгей" будет использоваться в качестве испытательной подводной лодки.

Как сообщал ЦАМТО, летом 2019 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries приступила к строительству головной НАПЛ нового класса (29SS), SS-513 "Тайгей". Спуск ее на воду состоялся 14 октября 2020 года. Морские силы самообороны Японии приняли подлодку в марте 2022 года.

Вторую подлодку серии, SS-514 "Хакугей", строит компания Kawasaki Heavy Industries (KHI). Эта НАПЛ была спущена на воду 14 октября 2021 года.

Утвержденная правительством 18 декабря 2018 года "Среднесрочная программа обороны" (MTDP), рассчитанная на пять лет (2019-2023 ф.г.), предусматривает строительство третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой подлодок нового класса. Окончательное решение о количестве закупаемых НАПЛ пока не принято. Планируется, что четвертая подлодка серии, "SS-516", будет построена на верфи KHI.

Длина НАПЛ класса "Тайгей" составляет 84,5 м, ширина – 9,1 м, расчетная осадка – около 8,5 м, стандартное водоизмещение – около 3000 т. Подлодка оснащена литий-ионными аккумуляторами вместо свинцово-кислотных, как и две последние из 12 НАПЛ класса "Сорю" (SS-511 и SS-512), что позволяет более длительное время оставаться под водой. В конструкции использованы новые звукопоглощающие материалы, установлена система противодействия торпедам противника для повышения живучести. "Тайгей" оснащена двумя дизельными двигателями Kawasaki мощностью 6000 л.с. и может развивать максимальную скорость до 20 узлов. Новые НАПЛ также будут оснащены гидроакустической системой нового поколения, противоторпедной системой, которая была установлена на последних четырех подлодках класса "Сорю" (с 8-й по12-ю).

Шесть 533-мм торпедных аппаратов, как ожидается, позволят применять новый вариант тяжелой торпеды "Тип-18", в дополнение к "Тип-89".

НАПЛ отличается уменьшенной электромагнитной и акустической сигнатурой и будет оснащена новой системой боевого управления (CMS), возможности которой Морские силы самообороны Японии не разглашают.

В настоящее время на вооружении Морских сил самообороны Японии также состоят 12 2950-тонных НАПЛ класса "Сорю" и 12 ед. 2750-тонных подлодок класса "Оясио", первая из которых была введена в эксплуатацию в 1998 году.