Войти
ЦАМТО

В школу техников РВСН на полигоне Капустин Яр поступили новейшие тренажерные комплексы

260
0
+1
Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 13 октября. В школе техников РВСН продолжается совершенствование учебно-материальной базы с широким внедрением учебно-тренировочных средств с 3D графикой для подготовки механиков-водителей мобильных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", а также машин обеспечения боевого дежурства.

Поступление новейших тренажерных систем позволит преподавателям проводить занятия в нескольких группах одновременно. При обучении на новейших тренажерах военнослужащие могут отработать навыки управления многоосными шасси в различных условиях. Система визуализации позволяет в реальном времени имитировать различные ситуации на маршрутах боевого патрулирования, в том числе изменение погодных условий, а также времени суток.

Учебно-тренировочные комплексы разработаны так, что руководитель занятий в реальном времени контролирует и корректирует действия обучающихся. Система видеонаблюдения позволяет произвести запись действий всех членов экипажа, что дает возможность самим курсантам со стороны увидеть тренировочный процесс и в будущем совершенствовать свои навыки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.03.2021
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
07.08.2020
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал Тейковское соединение РВСН
08.10.2018
Весомый аргумент: как Россия будет вводить в строй ракеты "Сармат"
02.07.2018
Неотразимый удар секретной "Булавы"
21.12.2015
Наш меч по-прежнему остёр
08.11.2013
Купит ли Египет российское оружие на саудовские деньги?
22.06.2009
Кризис как помощник нашей армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО