В школу техников РВСН на полигоне Капустин Яр поступили новейшие тренажерные комплексы

ЦАМТО, 13 октября. В школе техников РВСН продолжается совершенствование учебно-материальной базы с широким внедрением учебно-тренировочных средств с 3D графикой для подготовки механиков-водителей мобильных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", а также машин обеспечения боевого дежурства.

Поступление новейших тренажерных систем позволит преподавателям проводить занятия в нескольких группах одновременно. При обучении на новейших тренажерах военнослужащие могут отработать навыки управления многоосными шасси в различных условиях. Система визуализации позволяет в реальном времени имитировать различные ситуации на маршрутах боевого патрулирования, в том числе изменение погодных условий, а также времени суток.

Учебно-тренировочные комплексы разработаны так, что руководитель занятий в реальном времени контролирует и корректирует действия обучающихся. Система видеонаблюдения позволяет произвести запись действий всех членов экипажа, что дает возможность самим курсантам со стороны увидеть тренировочный процесс и в будущем совершенствовать свои навыки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.